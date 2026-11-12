Υπόθεση απόρρητων εγγράφων στις Φυλακές: Οι μαύρες τσάντες, το σακάκι και η απάντηση που έμεινε στη μνήμη δεσμοφύλακα

Ο μάρτυρας ανέφερε, μάλιστα, ότι όταν τον ρώτησε που πήγαινε τόσο φορτωμένος, ο τρίτος κατηγορούμενος του απάντησε: «Εν είδες τίποτε» .

Ο μάρτυρας, ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Φυλακών από το 2017 και εργάζεται στο Κέντρο Ελέγχου, κατέθεσε ότι είδε τον τρίτο κατηγορούμενο να περνά από τον χώρο της εισόδου και να κατευθύνεται προς την έξοδο, έχοντας μαζί του αρκετές μαύρες υφασμάτινες τσάντες.

Όπως περιέγραψε στο Δικαστήριο, είχε επίσης ριγμένο στους ώμους του ένα σακάκι, με το οποίο κατά την εκτίμησή του, ενδεχομένως προσπαθούσε να καλύψει κάτι, χωρίς ωστόσο να μπορεί να κρύψει τις τσάντες, λόγω του αριθμού και του όγκου τους.

Πρόκειται για τον τρίτο κατηγορούμενο, Αρχιδεσμοφύλακα των Κεντρικών Φυλακών , στην οικία του οποίου εντοπίστηκε τον Απρίλιο του 2025 μεγάλος αριθμός εγγράφων, τα οποία φέρονται να αφορούν τις Φυλακές.

Ερωτηθείς από τον εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Βασίλη Μπίσα, γιατί δεν ζήτησε περαιτέρω εξηγήσεις από τον τρίτο κατηγορούμενο, ο μάρτυρας ανέφερε ότι εκείνος αποτελούσε το «δεξί χέρι» της τότε Διευθύντριας των Φυλακών και ότι υπήρχε η αντίληψη πως κανένας δεν μπορούσε να του ζητήσει εξηγήσεις.

Πρόσθεσε ότι την περίοδο εκείνη η Διευθύντρια απουσίαζε από τις Φυλακές, ενώ κυκλοφορούσαν έντονα πληροφορίες ότι επρόκειτο να αποχωρήσει.

Παράλληλα, γινόταν λόγος για άδειασμα των γραφείων της Διεύθυνσης.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη όσα άκουγε εκείνη την περίοδο, αλλά και το γεγονός ότι ο τρίτος κατηγορούμενος είχε πρόσβαση στα γραφεία της Διεύθυνσης, δεν του είχε προκαλέσει έκπληξη το περιστατικό.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το συμβάν τοποθετείται στις 11 Νοεμβρίου 2022, μεταξύ 19:20 και 19:40 , όταν εργαζόταν μόνος στο ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα, στον χώρο ελέγχου των χειραποσκευών στην είσοδο των Φυλακών.

Όπως ανέφερε, θυμόταν ότι ο τρίτος κατηγορούμενος μετέφερε τις τσάντες στο προσωπικό του όχημα, το οποίο συνήθιζε να σταθμεύει απέναντι από την είσοδο των Φυλακών και στη συνέχεια αποχώρησε με αυτό.

Διευκρίνισε ότι δεν είδε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να τον συνοδεύει.

Κατά την εξέτασή του, ο μάρτυρας διευκρίνισε ότι η ίδια πόρτα χρησιμοποιείται τόσο ως είσοδος όσο και ως έξοδος, σημειώνοντας ότι κατά την είσοδο διενεργείται έλεγχος, ενώ κατά την έξοδο όχι.

Σε ερώτηση του κ. Μπίσα σχετικά με το είδος των τσαντών, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να προσδιορίσει με απόλυτη βεβαιότητα ποιες ήταν, θυμόταν ωστόσο, ότι ήταν μαύρες, έφεραν την ένδειξη «Τμήμα Φυλακών» και ο τρίτος κατηγορούμενος κρατούσε αρκετές, κρεμασμένες στους ώμους του.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους, είπε ότι μπορούσε να διακρίνει χαρτιά, χωρίς όμως να γνωρίζει τι ακριβώς ήταν ή τι περιείχαν.

Εξήγησε, επίσης, ότι αρχικά θεώρησε πως το σακάκι που είχε ριγμένο στους ώμους του ο τρίτος κατηγορούμενος ενδεχομένως χρησιμοποιείτο για να καλυφθεί από τις κάμερες που βρίσκονται ψηλά και όχι για να κρύψει κάτι από τον ίδιο.

Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι μετά το περιστατικό μετέβη στο Φρουραρχείο για να παραδώσει την αναφορά του σχετικά με την καταμέτρηση του οπλισμού και ότι εκεί ενδεχομένως ανέφερε και το περιστατικό.

Όπως είπε, δεν του άρεσε η στάση του τρίτου κατηγορουμένου, ούτε το γεγονός ότι είχε το σακάκι ριγμένο πάνω από τις τσάντες.

Πρόσθεσε ακόμα ότι είχε αναφέρει το περιστατικό και σε συνάδελφό του, με τον οποίο αστειεύτηκαν λέγοντας «να δεις που θα πάει και φυλακή για τούτο» , χωρίς ωστόσο να θυμάται σε ποιον είχε κάνει τη σχετική αναφορά.

«Δεν είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν έγγραφα περιουσία της Φυλακής»

Αναφορά έκανε ο μάρτυρας και στον εντοπισμό μεγάλου αριθμού εγγράφων στην οικία του τρίτου κατηγορουμένου, γεγονός για το οποίο όπως είπε, πληροφορήθηκε από τις ειδήσεις.

Ερωτηθείς γιατί δεν τον παραξένεψε η είδηση ότι εντοπίστηκαν πάρα πολλά έγγραφα που αφορούσαν τις Φυλακές στην οικία του τρίτου κατηγορουμένου, ο μάρτυρας απάντησε ότι όταν είδε τις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν, θυμήθηκε τη συγκεκριμένη νύχτα και σκέφτηκε κατά πόσον ενδεχομένως επρόκειτο για τα χαρτιά που είχε δει να μεταφέρονται στις τσάντες.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν ήταν απόλυτα βέβαιος πως τα χαρτιά που είχε δει αποτελούσαν έγγραφα και περιουσία της Φυλακής .

«Ήταν κόλλες. Η Αστυνομία στην κατάθεσή μου το όρισε ως έγγραφα. Ήταν κόλλες. Τι να σας πω;», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει με βεβαιότητα τη φύση ή το περιεχόμενό τους.

Λάθη σε ημερομηνίες της κατάθεσης μάρτυρος υπέδειξε ο Τριανταφυλλίδης

Νωρίτερα, κατέθεσε η μάρτυρας Μ.Χ., η οποία υπηρετεί στο Τμήμα Φυλακών από το 2017. Όπως ανέφερε, κατά την περίοδο που εργαζόταν στο Τμήμα Αδειών Ανάπαυσης και Ασθενείας του προσωπικού, έλαβε οδηγίες από Ανώτερη Λειτουργό των Φυλακών να ετοιμάσει αντίγραφα των αδειών των επτά κατηγορουμένων, εξαιρουμένης της τότε Διευθύντριας των Φυλακών, καθώς για την ίδια ακολουθείται διαφορετική διαδικασία, αφού υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε στις άδειες των κατηγορουμένων, τόσο στις ετήσιες όσο και στις άδειες ασθενείας, παρουσιάζοντας ενώπιον του Δικαστηρίου σχετικά αντίγραφα στα οποία καταγράφονταν οι ημερομηνίες απουσίας τους.

Κατά την αντεξέτασή της από τον δικηγόρο της πρώτης κατηγορούμενης, Κρις Τριανταφυλλίδη, αναδείχθηκαν λάθη στις ημερομηνίες που αναγράφονταν στην κατάθεσή της .

Αρχικά, ο κ. Τριανταφυλλίδης τη ρώτησε κατά πόσον υιοθετεί την κατάθεσή της ως ορθή, με τη μάρτυρα να απαντά καταφατικά.

Όταν, ωστόσο, ερωτήθηκε εάν εξακολουθεί να την υιοθετεί ή επιθυμεί να αλλάξει κάτι, απάντησε αρνητικά.

Στη συνέχεια, όταν ο δικηγόρος τη ρώτησε πότε έδωσε την κατάθεσή της, η μάρτυρας απάντησε στις 20 Μαΐου 2025. Ο κ. Τριανταφυλλίδης υπέδειξε ότι στην κατάθεση αναφερόταν πως αυτή είχε ολοκληρωθεί στις 6 Μαΐου 2025, δηλαδή 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με την ίδια, δόθηκε .

Η μάρτυρας απάντησε ότι ήταν η πρώτη φορά που έδινε κατάθεση και η πρώτη φορά που παρουσιαζόταν ενώπιον Δικαστηρίου, με τον δικηγόρο να σχολιάζει «είστε τυχερή».

Η ίδια απάντησε ότι ήταν και άτυχη στη συγκεκριμένη περίπτωση, προσθέτοντας ότι δεν γνώριζε εάν έπρεπε να είχε προσέξει την ημερομηνία.

Όταν ο κ. Τριανταφυλλίδης τη ρώτησε εάν επρόκειτο για λάθος, η μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνώριζε.

Στην επισήμανση ότι η κατάθεση φαινόταν να άρχισε και να ολοκληρώθηκε 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία που η ίδια ανέφερε ότι την έδωσε, η μάρτυρας είπε ότι δεν επιμένει πως όλα είναι ορθά, σημειώνοντας ότι είχε διαβάσει την κατάθεση και ευελπιστούσε να είναι σωστή.

Ερωτηθείσα κατά πόσον ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα λάθη, απάντησε ότι ελπίζει πως όχι, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό.

Ο δικηγόρος υπέδειξε στη συνέχεια και δεύτερο λάθος, αυτή τη φορά σε σχέση με ημερομηνία άδειας που παρουσιαζόταν στη δεύτερη σελίδα της κατάθεσης ως άδεια του 2025, ενώ η μάρτυρας ανέφερε ότι είχε λάβει οδηγίες από την Ανώτερη Λειτουργό στις 19 Μαΐου 2025.

«Έχετε μαντικές ικανότητες;» , τη ρώτησε ο κ. Τριανταφυλλίδης, με τη μάρτυρα να απαντά ότι διάβαζε γρήγορα το κείμενο, δεν είχε προσέξει το λάθος και λόγω του άγχους της δεν το αντιλήφθηκε.

Διευκρίνισε ότι η σωστή χρονιά ήταν το 2023, αναγνωρίζοντας ότι και σε αυτό το σημείο υπήρχε λάθος.

Κατά την αντεξέτασή της, ο κ. Τριανταφυλλίδης τη ρώτησε επίσης κατά πόσον οι Κεντρικές Φυλακές αποτελούν χώρο υψίστης ασφαλείας, με τη μάρτυρα να απαντά καταφατικά.

Ερωτηθείσα εάν είχε περιέλθει σε γνώση της ότι υπήρχαν χαλασμένες κάμερες ή εάν είχε ακούσει κάτι σχετικό, απάντησε αρνητικά.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 23 Νοεμβρίου 2026, στις 09:30 , με αντεξέταση του δεσμοφύλακα από τους δικηγόρους υπεράσπισης.

Όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από το Δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.