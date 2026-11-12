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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πύρινος εφιάλτης στο μηχανοστάσιο πλοίου στα ανοιχτά της Κύπρου: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

 12.11.2026 - 19:02
Πύρινος εφιάλτης στο μηχανοστάσιο πλοίου στα ανοιχτά της Κύπρου: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού, όταν εμπορικό πλοίο με 12 άτομα πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιό του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, υπό τον συντονισμό του ΚΣΕΔ, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται με επιτυχία και όλα τα μέλη του πληρώματος να είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στις 12 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 11:40, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) έλαβε σήμα κινδύνου από το εμπορικό πλοίο «AFADJA», σημαίας Σομαλίας, το οποίο μετέφερε 12 άτομα πλήρωμα.

Η έκτακτη κατάσταση προκλήθηκε λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο του πλοίου, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 8 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Κάβο Γάτα, στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λεμεσού και εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ» και έθεσε σε εφαρμογή επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης, κινητοποιώντας σημαντικές δυνάμεις και μέσα.

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχαν ελικόπτερο της ΜΑΕΠ της Αστυνομίας, το ΠΑΘ «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» και το ΠΠ «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ» της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ, το ταχύπλοο σκάφος «ΤΡΙΚΩΜΟ» της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, καθώς και η ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην επιχείρηση συνέδραμε επίσης το πυροσβεστικό/ρυμουλκό σκάφος «EDT AETHER» της εταιρείας EDT Offshore, με την οποία το ΚΣΕΔ διατηρεί Μνημόνιο Συνεργασίας.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε με τη συνδρομή του «EDT AETHER» και του σκάφους της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ενώ, σύμφωνα με το ΚΣΕΔ, όλα τα μέλη του πληρώματος του εμπορικού πλοίου «AFADJA» είναι καλά στην υγεία τους.

Ακολούθως, το εμπορικό πλοίο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλή περιοχή στον κόλπο Λεμεσού, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ των 12 μελών του πληρώματος.

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