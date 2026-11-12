Προσοχή στους παράνομους εράνους! Έκκληση του ΠΣΣΕ προς τους πολίτες για έλεγχο πριν από κάθε εισφορά

Σε ανακοίνωση που υπογράφει ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, Ηλίας Δημητρίου επισημαίνεται ότι η σύνδεση μεμονωμένων παράνομων ενεργειών με το σύνολο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και των εθελοντικών οργανώσεων πλήττει το έργο όσων στηρίζουν ομάδες του πληθυσμού στηριζόμενες στις εισφορές του κοινού. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, οι οργανώσεις και οι εθελοντές έρχονται αντιμέτωποι με τη δυσπιστία των πολιτών κατά τη διεξαγωγή νόμιμων εράνων.

Το ΠΣΣΕ υπενθυμίζει ότι η σχετική νομοθεσία και ο κατάλογος των εγκεκριμένων και ενεργών εράνων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου διατίθεται σχετικός οδηγός ενημέρωσης. Παράλληλα, καλεί το κοινό να επικοινωνεί απευθείας με τις οργανώσεις ή τους συνδέσμους για να επιβεβαιώνει τη νομιμότητα της συλλογής χρημάτων ή της πώλησης αντικειμένων και περιοδικών.

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού αναφέρει ότι η αντιμετώπιση των παράνομων εράνων αποτελεί συλλογική ευθύνη, υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσει τις προσπάθειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και μέσω της συμμετοχής του στην Αρχή Αδειών των Εράνων. Kαλεί τους εθελοντές να συνεχίσουν τη δράση τους.