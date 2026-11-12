Παραιτήθηκε ο Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η Κολέτ Κρες, η οποία είναι σήμερα εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια της Nvidia.

Η Κρες θα συνεχίσει να ασκεί παράλληλα τα καθήκοντά της ως οικονομική διευθύντρια έως ότου οριστεί μόνιμος διάδοχος του Χουάνγκ. Το διοικητικό συμβούλιο ξεκινά διαδικασία αναζήτησης νέου CEO, εξετάζοντας υποψηφίους τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της εταιρείας.

Ποια είναι η Κολέτ Κρες που αναλαμβάνει προσωρινά τη Nvidia

Η Κολέτ Κρες εντάχθηκε στη Nvidia τον Σεπτέμβριο του 2013, αναλαμβάνοντας τις θέσεις της εκτελεστικής αντιπροέδρου και της οικονομικής διευθύντριας, τις οποίες διατηρεί μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, ηγήθηκε των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στον μετασχηματισμό της.

Πριν από την ένταξή της στη Nvidia, είχε εργαστεί για σχεδόν 25 χρόνια σε οικονομικές θέσεις μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων η Cisco και η Microsoft.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο όρισε τον Χάρβεϊ Τζόουνς ως τον πρώτο πρόεδρο του ΔΣ στην ιστορία της εταιρείας.

Ο Τζόουνς διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών ως επιχειρηματίας, στέλεχος τεχνολογικών εταιρειών και ενεργός επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικός πρόεδρος της Synopsys.

Το μήνυμα του νέου προέδρου του διοικητικού συμβουλίου

Σε δήλωσή του, ο Χάρβεϊ Τζόουνς εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του διοικητικού συμβουλίου στην Κρες και στην υπόλοιπη διοικητική ομάδα.

«Η Κολέτ έχει συμβάλει στην καθοδήγηση της Nvidia κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εξαιρετικής ανάπτυξης και διαθέτει βαθιά γνώση της επιχείρησής μας, των πελατών μας, των δραστηριοτήτων μας και της οικονομικής μας κατάστασης», ανέφερε.

«Στο πλευρό της βρίσκεται μια έμπειρη διοικητική ομάδα, η οποία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής της Nvidia και στην προώθηση του τεχνολογικού της σχεδιασμού. Το διοικητικό συμβούλιο έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Κολέτ και στη διοικητική ομάδα και αναμένουμε ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, οι δεσμεύσεις προς τους πελάτες και ο σχεδιασμός των προϊόντων θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή», πρόσθεσε.

Κολέτ Κρες: Θα συνεχίσουμε πάνω στα θεμέλια που δημιούργησε ο Χουάνγκ

Από την πλευρά της, η νέα προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος υπογράμμισε ότι η Nvidia θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, αξιοποιώντας την παρακαταθήκη του Τζένσεν Χουάνγκ.

«Η δύναμη της Nvidia προερχόταν πάντοτε από τους ανθρώπους της και, μαζί με τη διοικητική μας ομάδα, δεσμεύομαι να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στα εξαιρετικά θεμέλια που δημιούργησε ο Τζένσεν τα τελευταία 33 χρόνια», δήλωσε.

«Θα συνεχίσουμε να προωθούμε το έργο που ανέδειξε τη Nvidia σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της επιταχυνόμενης υπολογιστικής και της τεχνητής νοημοσύνης και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας. Προτεραιότητά μας παραμένει η εξυπηρέτηση των πελατών, των συνεργατών, των προγραμματιστών και των μετόχων μας», συμπλήρωσε.

Η αναφορά της Nvidia στον Τζένσεν Χουάνγκ

Στην ανακοίνωσή του, το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή του Χουάνγκ στην πορεία της εταιρείας, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως.

«Η συνεισφορά του Τζένσεν στη Nvidia είναι τεράστια. Η Nvidia αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο. Το διοικητικό συμβούλιο και η εταιρεία ευχαριστούν τον Τζένσεν για την ανυπολόγιστη προσφορά του τόσο στην επιχείρηση όσο και στον κλάδο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει τους λόγους που οδήγησαν στην παραίτηση του Χουάνγκ.

Η Nvidia γνωστοποίησε επίσης ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2027 την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, περίπου στις 13:20 ώρα Ειρηνικού (23:20 ώρα Ελλάδας), όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων στις 14:00 ώρα Ειρηνικού (μεσάνυχτα προς Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ώρα Ελλάδας).

Protothema.gr