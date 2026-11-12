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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης - Φίτο: Κυπριακό και ένταξη στη Σένγκεν στο επίκεντρο της επικοινωνίας τους

 12.11.2026 - 15:04
Χριστοδουλίδης - Φίτο: Κυπριακό και ένταξη στη Σένγκεν στο επίκεντρο της επικοινωνίας τους

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 9ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με βασικά θέματα συζήτησης το Κυπριακό και την πορεία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Σένγκεν.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνομιλία, καθώς πραγματοποιήθηκε ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Ραφαέλε Φίτο στην Άγκυρα στις 20 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε και ο τρόπος με τον οποίο ο Ευρωπαίος αξιωματούχος θα θέσει το Κυπριακό κατά τις επαφές του με την τουρκική ηγεσία.

Από την πλευρά της Λευκωσίας επαναβεβαιώθηκε η θέση ότι η ουσιαστική πρόοδος στις σχέσεις Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού.

Συγκεκριμένα, η κυπριακή πλευρά επιμένει στην επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας από το σημείο στο οποίο διακόπηκε στο Κραν Μοντανά το 2017, υπογραμμίζοντας πως αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε ότι κατά την επικοινωνία υπογραμμίστηκε ο καθοριστικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών.

 

Όπως σημείωσε, στόχος παραμένει η επίτευξη συνολικής λύσης του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι η σύνδεση της προόδου στις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας με την πρόοδο στο Κυπριακό, όπως καταγράφεται και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αποτελεί σημαντικό πολιτικό εργαλείο που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει για να στηρίξει ενεργά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας έγινε, επίσης, αναφορά στην πορεία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Σένγκεν.

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