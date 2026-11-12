Χριστοδουλίδης - Φίτο: Κυπριακό και ένταξη στη Σένγκεν στο επίκεντρο της επικοινωνίας τους

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 9ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με βασικά θέματα συζήτησης το Κυπριακό και την πορεία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Σένγκεν.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνομιλία, καθώς πραγματοποιήθηκε ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Ραφαέλε Φίτο στην Άγκυρα στις 20 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε και ο τρόπος με τον οποίο ο Ευρωπαίος αξιωματούχος θα θέσει το Κυπριακό κατά τις επαφές του με την τουρκική ηγεσία.

Ενόψει των επικείμενων επαφών του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, @RaffaeleFitto, και της επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει στην Άγκυρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας @Christodulides είχε σήμερα μαζί του τηλεφωνική επικοινωνία. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017 και υπογραμμίστηκε ο καταλυτικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, για την επίτευξη συνολικής λύσης στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της ΕΕ. Η σαφής διασύνδεση της προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις με την ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό, όπως αποτυπώνεται στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αποτελεί σημαντικό πολιτικό εργαλείο, το οποίο η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει ενεργά και αποτελεσματικά, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Κατά την επικοινωνία συζητήθηκε επίσης η πρόοδος στην πορεία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στον χώρο Σένγκεν. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) November 12, 2026

Από την πλευρά της Λευκωσίας επαναβεβαιώθηκε η θέση ότι η ουσιαστική πρόοδος στις σχέσεις Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού.

Συγκεκριμένα, η κυπριακή πλευρά επιμένει στην επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας από το σημείο στο οποίο διακόπηκε στο Κραν Μοντανά το 2017, υπογραμμίζοντας πως αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε ότι κατά την επικοινωνία υπογραμμίστηκε ο καθοριστικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών.

Όπως σημείωσε, στόχος παραμένει η επίτευξη συνολικής λύσης του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι η σύνδεση της προόδου στις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας με την πρόοδο στο Κυπριακό, όπως καταγράφεται και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αποτελεί σημαντικό πολιτικό εργαλείο που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει για να στηρίξει ενεργά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας έγινε, επίσης, αναφορά στην πορεία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Σένγκεν.