Ανησυχία Βουλευτών για αποδυνάμωση Επαρχιακών Διοικήσεων λόγω μετακίνησης προσωπικού

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, σημείωσε ότι η μετακίνηση διοικητικού προσωπικού από τις Επαρχιακές Διοικήσεις και από τη διεύθυνση ευρωπαϊκών ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, δημιουργεί σοβαρές συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, επιφέροντας πολύ μεγάλες επιπτώσεις, λόγω της απώλειας τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης χρόνων, μέσα σε ένα βράδυ.

«Επιπρόσθετα, αυτή μετακίνηση δημιουργεί και μεγάλες επιπτώσεις στους ίδιους τους εργαζόμενους», πρόσθεσε ο κ. Φακοντής, αναφέροντας ότι αυτές οι αποφάσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται ελαφρά τη καρδία, αλλά με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την εύρυθμη λειτουργία της κρατικής μηχανής και διασφαλίζοντας παράλληλα τα εργασιακά δικαιώματα.

Ερωτηθείς για αναφορές που έγιναν κατά τη συνεδρίαση σε προσλήψεις προσωπικού στις κλίμακες Α13 και Α15 χωρίς εξετάσεις, αλλά μόνο με προσωπική συνέντευξη, ο κ. Φακοντής είπε ότι είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί. Σημείωσε, εξάλλου, ότι οι παλαιότεροι υπάλληλοι στις Επαρχιακές Διοικήσεις, θα πρέπει να παραμένουν στην υπηρεσία, ώστε να μεταλαμπαδεύσουν την εμπειρία τους σε νεότερους, επαναλαμβάνοντας ότι, αν προχωρήσει η μετακίνηση, θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα και θα καταστεί αδύνατη η λειτουργία των Επαρχιακών Διοικήσεων, που χειρίζονται περισσότερες από 100 νομοθεσίες συνολικά.

Σημείωσε, επίσης, ότι, επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο εκταμίευσης ευρωπαικών κονδυλίων, η μετακίνηση υπαλλήλων θα δημιουργήσει προβλήματα και στην άντληση τέτοιων κονδυλίων.

Από την πλευρά της η Βουλευτής ΔΗΣΥ, Νικολέττα Κωνσταντίνου, έκανε λόγο για κοινή κραυγή αγωνίας από τις υπηρεσίες, για την αποψίλωση των Επαρχιακών Διοικήσεων από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. «Μετακινούνται λειτουργοί με 20 και περισσότερα χρόνια υπηρεσίας, άνθρωποι που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των Επαρχιακών Διοικήσεων και είναι το αποκούμπι των κοινοτήτων μας, άνθρωποι που γνωρίζουν κάθε χωριό, κάθε κοινοτάρχη και κάθε εκκρεμότητα, που έχουν υποδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσιαστικής συνεργασίας οι οποίες χρειάζονται δεκαετίες για να δημιουργηθούν και αφορούν τη θεσμική μνήμη η οποία δεν μπορεί να μεταφερθεί με ένα υπηρεσιακό σημείωμα», είπε.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει και η ανθρώπινη διάσταση, εξηγώντας ότι οι άνθρωποι που εργάστηκαν για χρόνια στις υπηρεσίες τους, δημιούργησαν οικογένειες τις εν λόγω επαρχίες και οργάνωσαν ολόκληρη τη ζωή τους, καλούνται όμως να μετακινηθούν στη Λευκωσία χωρίς να συνεκτιμώνται οι οικογενειακές και προσωπικές τους συνθήκες. Επισήμανε ότι θα έπρεπε στη συνεδρίαση της Επιτροπής να ήταν παρόντες και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.

«Ουσιαστικά αποδυναμώνουμε υπηρεσίες τη στιγμή ακριβώς που τις έχουμε περισσότερο ανάγκη», συνέχισε η κ. Κωνσταντίνου, αναφέροντας ότι εξαγγέλλονται πολιτικές για την αναζωογόνηση της υπαίθρου, αλλά την ίδια στιγμή αποδυναμώνεται ο διοικητικός μηχανισμός που τη στηρίζει. «Αυτή η συζήτηση δεν έχει κλείσει και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να κλείσει με τετελεσμένα», κατέληξε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ευγένιος Χαμπουλλάς, εξέφρασε στις δηλώσεις του έκπληξη για όσας ακούστηκαν στην Επιτροπή. «Φαίνεται ότι στα πλαίσια και της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει υποβαθμιστεί ο ρόλος των Επαρχιακών Διοικήσεων και η παραγωγικότητα τους και η αποδοτικότητα τους με αποτέλεσμα να πληρώνουν βαρύ τίμημα και οι πολίτες, αλλά και τα συμπλέγματα ιδιαίτερα στις μεγάλες επαρχίες», είπε.

«Αυτό φαίνεται ότι δεν έφτασε στα ώτα αυτών που διοικούν το Υπουργείο Εσωτερικών και αντί να βρουν λύσεις και εργαλεία για να βοηθήσουν στην αποστολή των Επαρχιακών Διοικήσεων, με ακαταλαβίστικες μετακινήσεις προσωπικού, ιδιαίτερα έμπειρου προσωπικού, δυσχεραίνουν πολύ περισσότερο το πρόβλημα», πρόσθεσε.

«Ως ΕΛΑΜ, απαιτούμε το θέμα να συνεχίσει να συζητείται στην Επιτροπή να Εσωτερικών και θα συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους εμπλεκομένους για να δοθεί έναν τέλος, να υπάρξει σταθερότητα στην διοίκηση των επαρχιακών οργανισμών για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους», κατέληξε.

Αρχές 2027 το νομοσχέδιο για τις κοινόκτητες οικοδομές

Ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών βρέθηκε την Πέμπτη και το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τη διαχείριση κοινόκτητων οικοδομών, στο οποίο όμως η Επιτροπή θα χρειαστεί να επανέλθει με το νέο έτος.

«Αναμένουμε της νέας τροποποιήσεις στα νομοσχέδια που θα καταθέσει η εκτελεστική εξουσία για να μπορούμε να προχωρήσουμε στην νομοθετική εργασία», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, επισημαίνοντας ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό, καθώς ταλαιπωρεί καθημερινά χιλιάδες κόσμο και πρέπει επειγόντως να λυθεί. Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα, είπε ότι η Επιτροπή έθεσε ορόσημο για την εξέταση του νομοσχεδίου στις αρχές Ιανουαρίου 2027.