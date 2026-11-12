VIDEO: Μητέρα και γιος ζουν με τον φόβο της κατάρρευσης - «Πέφτουν χώματα στα μάτια μου την ώρα που κοιμάμαι»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Sigma στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», η καθημερινότητα για τη μητέρα και τον γιο της έχει μετατραπεί σε έναν διαρκή αγώνα επιβίωσης. Σε μια κατοικία που μετρά περισσότερες από πέντε δεκαετίες, οι φθορές έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε χώματα πέφτουν από την οροφή ακόμη και πάνω στα κρεβάτια τους, ενώ η υγρασία και η μούχλα επιβαρύνουν τις ήδη δύσκολες συνθήκες διαβίωσής τους.

Ο γιος, ο οποίος από το 2019 πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, αντιμετωπίζει σημαντικά κινητικά προβλήματα. Όπως περιέγραψε, η κατάσταση της κατοικίας έχει καταγραφεί από αρμόδιους λειτουργούς, οι οποίοι επισκέφθηκαν τον χώρο, φωτογράφισαν τις ζημιές και διαπίστωσαν ότι το σπίτι δεν προσφέρεται για ασφαλή διαμονή.

Παρά τις διαπιστώσεις αυτές, η πολυπόθητη επιδιόρθωση εξακολουθεί να εκκρεμεί.

«Ο φάκελος είναι στο τελικό στάδιο, αλλά δεν υπάρχουν κονδύλια»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αίτηση για επιδιόρθωση της κατοικίας υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2025. Έκτοτε, παρά τις επαφές του με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη.

Όπως ανέφερε, σε πρόσφατη επικοινωνία του ενημερώθηκε ότι ο φάκελός του βρίσκεται στο τελικό στάδιο εξέτασης, ωστόσο δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για να προχωρήσουν οι εργασίες. Η αποκατάσταση, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, θα μπορέσει να αρχίσει όταν εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν έχει παράπονο από τη σύνταξη αναπηρίας και τα επιδόματα που λαμβάνει. Εκείνο που ζητά είναι να μπορέσει να ζήσει σε μια κατοικία που δεν θα επιβαρύνει την υγεία του ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο υπνοδωμάτιό του, όπου η υγρασία και η μούχλα δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον για έναν άνθρωπο που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρή χρόνια πάθηση.

«Πέφτουν χώματα μέσα στα μάτια μου»

Ακόμη πιο δραματική είναι η περιγραφή της μητέρας του, η οποία ζει στο συγκεκριμένο σπίτι για περισσότερα από 50 χρόνια και βλέπει την κατοικία της να καταστρέφεται σταδιακά.

Όπως εξήγησε, με την πάροδο των χρόνων εμφανίστηκαν σοβαρά προβλήματα στη στατικότητα και στις οροφές, ενώ σε ορισμένα σημεία σημειώθηκαν καταρρεύσεις. Η οικογένεια προσπάθησε με όσα μέσα διέθετε να πραγματοποιήσει επιδιορθώσεις, χωρίς όμως να καταφέρει να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα.

Σε ένα σημείο, μάλιστα, αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν μέρος της οροφής εξαιτίας της επικίνδυνης κατάστασής της.

Η εικόνα που περιγράφει η ηλικιωμένη για το δωμάτιο όπου κοιμάται αποτυπώνει το μέγεθος της ταλαιπωρίας της.

«Πέφτουν χώματα μέσα στα μάτια μου», ανέφερε, εξηγώντας πως ακόμη και όταν ξαπλώνει στο κρεβάτι της, χώματα από την οροφή καταλήγουν στο πρόσωπό της.

Το συγκεκριμένο δωμάτιο αποτελεί ουσιαστικά τον χώρο όπου περνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας της, αφού εκεί κοιμάται αλλά και τρώει, λόγω των σοβαρών δυσκολιών που αντιμετωπίζει στη μετακίνησή της.

Με 15 βίδες μετά από χειρουργείο – Δυσκολεύεται ακόμη και να πάει στο μπάνιο

Η ηλικιωμένη αντιμετωπίζει και η ίδια σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία καθιστούν ακόμη δυσκολότερη τη διαβίωσή της στο ετοιμόρροπο σπίτι.

Όπως αποκάλυψε, στο παρελθόν είχε σοβαρή πτώση, κατά την οποία έσπασε τη λεκάνη της και υπέστη επιπλέον κατάγματα. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να τοποθετούν 15 βίδες.

Έκτοτε, η κινητικότητά της είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, ενώ οι πόνοι και οι δυσκολίες στις καθημερινές μετακινήσεις την αναγκάζουν να εξαρτάται από τη βοήθεια άλλων προσώπων.

Ακόμη και η μετάβαση στο μπάνιο αποτελεί για την ίδια μια επίπονη διαδικασία. Η διαρρύθμιση του σπιτιού, οι φθορές και η τοποθέτηση βασικών οικιακών συσκευών σε διαφορετικά σημεία επιδεινώνουν την κατάσταση.

Πρόκειται για δύο ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις προσωπικές τους δυσκολίες, αλλά και τις συνέπειες της παρατεταμένης φθοράς της κατοικίας τους.

«Κάθε βράδυ προσεύχομαι στην Παναγία να μας προστατεύει»

Η αγωνία της μητέρας δεν περιορίζεται στη δική της ασφάλεια. Εκείνο που την πληγώνει περισσότερο, όπως περιέγραψε, είναι η κατάσταση στην οποία αναγκάζεται να ζει ο γιος της, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Μέσα στην αβεβαιότητα, βρίσκει παρηγοριά στην πίστη της. Όπως ανέφερε, κάθε βράδυ προσεύχεται στην Παναγία να προστατεύει την ίδια και το παιδί της από κάποιο ατύχημα ή ενδεχόμενη κατάρρευση.

Οι εικόνες της Παναγίας που έχει στον χώρο της αποτελούν για εκείνη πηγή δύναμης, καθώς προσπαθεί να αντέξει τις δυσκολίες και να διατηρήσει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουν να ζήσουν με ασφάλεια.

Η ίδια, μητέρα έξι παιδιών, μίλησε με συγκίνηση για τις δοκιμασίες που έχει περάσει στη ζωή της, ευχαριστώντας παράλληλα όσους ενδιαφέρθηκαν να επισκεφθούν την οικογένεια και να αναδείξουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν.

Περιμένουν βοήθεια πριν συμβεί το χειρότερο

Το αίτημα της οικογένειας είναι απλό: να προχωρήσει η επιδιόρθωση του σπιτιού, ώστε μητέρα και γιος να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Δεν ζητούν πολυτέλειες ούτε ιδιαίτερες ανέσεις. Ζητούν μια στέγη που δεν θα καταρρέει, ένα υπνοδωμάτιο χωρίς μούχλα και υγρασία και τη δυνατότητα να κοιμούνται χωρίς τον φόβο ότι χώματα ή τμήματα της οροφής θα πέσουν πάνω τους.

Η υπόθεση αναδεικνύει παράλληλα σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες και τους χρόνους ανταπόκρισης των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πολίτες με αναπηρίες και σοβαρά προβλήματα υγείας.

Εφόσον, όπως αναφέρει η οικογένεια, η κατοικία έχει ήδη κριθεί ακατάλληλη, τίθεται το ερώτημα ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για την άμεση προστασία των ενοίκων μέχρι να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα κονδύλια.

Μέχρι να δοθεί λύση, μια μητέρα και ο γιος της στο Λιοπέτρι συνεχίζουν να ζουν κάτω από μια φθαρμένη στέγη, ελπίζοντας ότι η βοήθεια θα φτάσει πριν συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.