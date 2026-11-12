Υπουργός Υγείας: «Έχουμε ευθύνη να εξασφαλίζουμε στους νοσηλευτές τις συνθήκες που χρειάζονται»

Ο Υπουργός σημείωσε ότι «η ισότητα στη φροντίδα απαιτεί να αναγνωρίζουμε αυτές τις δυσκολίες και να προσαρμόζουμε ανάλογα τον τρόπο, με τον οποίο εξυπηρετούμε κάθε ασθενή, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και στις επιλογές του».

«Η ανταπόκριση που θα βρει ένας άνθρωπος σε μια επίσκεψη μπορεί να καθορίσει αν θα επιστρέψει για την παρακολούθησή του και πόσο πρόθυμα θα αναζητήσει βοήθεια στο μέλλον», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η νοσηλευτική και η μαιευτική φροντίδα «απαιτούν επιστημονική ακρίβεια και ενσυναίσθηση».

«Η εμπειρία σας, μαζί με εκείνη των ασθενών, μπορεί να φωτίσει εμπόδια που δεν διακρίνονται εύκολα στο στάδιο της προετοιμασίας», είπε ο κ. Χαραλαμπίδης.

«Γι’ αυτό θέλουμε τις παρατηρήσεις σας τόσο στη χάραξη πολιτικής όσο και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. Να γνωρίζουμε τι λειτουργεί, τι χρειάζεται διόρθωση και ποιες λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη», ανέφερε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «η σημερινή ημερίδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη δύο ανθρώπων που υπηρέτησαν με αφοσίωση και αξιοπρέπεια τον νοσηλευτικό κλάδο, τον Αντωνάκη Ανδρέου και τον Ανδρέα Κουπή».

«Ως Πολιτεία έχουμε ευθύνη να σας εξασφαλίζουμε τις συνθήκες που χρειάζεστε για να κάνετε καλά τη δουλειά σας», υπογράμμισε ο Υπουργός.