VIDEO: Η συγκινητική στιγμή όπου 17χρονος εντοπίζεται μετά από έξι ημέρες στην άγρια φύση

Ο Γουίλιαμ, του οποίου το επώνυμο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, είχε πάει την Παρασκευή σε εκδρομή για κάμπινγκ με έναν φίλο του, στην περιοχή Walhalla East, στην ανατολική Βικτόρια. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε σε τέτοια δραστηριότητα. Κάποια στιγμή, το απόγευμα, απομακρύνθηκε προς άλλο σημείο της κατασκήνωσης, κοντά στις οδούς Stoney Creek Road και T2 Track, αλλά δεν επέστρεψε.

Ο 17χρονος, ο οποίος έχει αυτισμό επιπέδου 2 και χρειάζεται υποστήριξη, φορούσε μόνο ένα σορτς και μπότες εργασίας, ενώ είχε αφήσει το κινητό του τηλέφωνο στο κάμπινγκ.

Ο φίλος του, όταν διαπίστωσε ότι ο Γουίλιαμ δεν επέστρεφε, έτρεξε για να ζητήσει βοήθεια και κατάφερε να σταματήσει τον οδηγό ενός λευκού αγροτικού οχήματος.

Οι αστυνομικές αρχές εξέφρασαν από την πρώτη στιγμή έντονη ανησυχία για την τύχη του εφήβου, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως είχε αποπροσανατολιστεί και χάσει τον δρόμο του στο δύσβατο έδαφος της περιοχής.

Η στιγμή που κατάλαβε ότι είχε εντοπιστεί

Στο βίντεο από τη διάσωση, ο Γουίλιαμ φαίνεται ξαπλωμένος σε έναν επίπεδο βράχο, δίπλα σε ρυάκι. Είναι χωρίς μπλούζα, εμφανώς ταλαιπωρημένος και με έντονα εγκαύματα από τον ήλιο. Φορά ακόμη τις μπότες του και έχει σκεπαστεί με μια κουβέρτα, ενώ το σημείο όπου βρέθηκε φαίνεται πως του προσέφερε πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Όταν το ελικόπτερο πλησιάζει και αιωρείται πάνω από το σημείο, ο έφηβος δεν αντιδρά αμέσως. Φαίνεται εξαντλημένος και χρειάζεται λίγη ώρα για να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει. Μόλις αντιλαμβάνεται ότι εντοπίστηκε, χαιρετά το πλήρωμα και σηκώνει τη γροθιά του στον αέρα πανηγυρίζοντας.

Η αστυνομική αεροπορική μονάδα πραγματοποιούσε έρευνες από αέρος όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κουτί με αλιευτικά είδη σε δασική έκταση, περίπου δύο χιλιόμετρα ανατολικά του Stoney Creek. Εστιάζοντας στο συγκεκριμένο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο Γουίλιαμ βρισκόταν ξαπλωμένος κοντά σε ένα ρυάκι.

Τα μέλη του πληρώματος κατέβηκαν με το ειδικό συρματόσχοινο, ανέσυραν τον 17χρονο και τον μετέφεραν στο κέντρο επιχειρήσεων της έρευνας. Εκεί τον περίμενε η μητέρα του, με την οποία κατάφερε επιτέλους να συναντηθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Βικτόρια, ο Γουίλιαμ είχε πέσει δύο ημέρες νωρίτερα σε μια απότομη όχθη κοίτης ποταμού, όπου και παρέμεινε, κοιμώμενος και περιμένοντας να τον εντοπίσουν. Κατά τη διάρκεια των έξι ημερών που αγνοούνταν, οι θερμοκρασίες στην περιοχή έφτασαν ακόμη και τους 3 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Περισσότερα από 100 άτομα συμμετείχαν στις έρευνες, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί της Ομάδας Αντιμετώπισης Δημόσιας Τάξης, της Μονάδας Σκύλων, της Έφιππης Αστυνομίας και της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης, καθώς και μέλη της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης.

«Ήξερα μέσα μου ότι ήταν ακόμη ζωντανός»

Ο Γουίλιαμ εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε βάση έρευνας στην περιοχή Cowwarr, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του Traralgon, στην περιοχή Gippsland. Η μητέρα του, Ελίζαμπεθ Μπάρκλεϊ, βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο συγκέντρωσης των αστυνομικών δυνάμεων και έτρεξε προς το ελικόπτερο μόλις είδε τον γιο της.

«Ήξερα μέσα μου ότι ήταν ακόμη ζωντανός. Το ένιωθα. Ήξερα ότι δεν είχε χαθεί», δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας τη στιγμή που τον αγκάλιασε ξανά.

Όπως είπε, ο Γουίλιαμ την υποδέχθηκε με ένα χαρούμενο «Γεια σου, μαμά», ενώ εκείνη του είπε: «Με τρόμαξες πάρα πολύ».

«Το να τον πάρω ξανά στην αγκαλιά μου ήταν ένα θαύμα... Το παιδί μου επέστρεψε σε μένα», ανέφερε συγκινημένη, προσθέτοντας ότι έτρεμε και η καρδιά της χτυπούσε δυνατά όταν τον αντίκρισε.

Η ίδια δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο γιος της φαινόταν να είναι σε άριστη κατάσταση. «Είναι καλά, όλα φαίνεται να είναι εντάξει, είναι σε τέλεια υγεία. Απλώς έμεινε σε ένα σημείο και περίμενε να τον διασώσουν. Είμαι πανευτυχής που είναι ζωντανός», είπε.

Μάλιστα, αστειεύτηκε ότι δεν πρόκειται να τον αφήσει να ξαναβγεί από το σπίτι. «Θα είναι τιμωρημένος για όλη του τη ζωή. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά ξανά», είπε στο ABC.

Ο έφηβος μεταφέρθηκε με φορείο, καθισμένος και χαμογελαστός, ενώ στη συνέχεια εθεάθη να αγκαλιάζει τους δικούς του ανθρώπους και να γελά μαζί με τους αστυνομικούς.

Παρά την περιπέτειά του, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών ήταν καθησυχαστικές. Ο 17χρονος ήταν εξαντλημένος και δεν μπορούσε να περπατήσει, ενώ είχε υποστεί κοψίματα στα πόδια και σοβαρά εγκαύματα από τον ήλιο στο πάνω μέρος του σώματος και στο πρόσωπο.

«Εκτός από αυτά, μιλάει μαζί μας, είναι χαρούμενος, χαμογελά, μας εξηγεί τι συνέβη, αγκαλιάζει τη μητέρα του και τρώει ένα ντόνατ πίνοντας νερό», δήλωσε ο αστυνομικός επιθεωρητής Τζέισον Μπένμποου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Γουίλιαμ ξύπνησε από τον ήχο του ελικοπτέρου και έκανε στους διασώστες ένα σήμα με τον αντίχειρα, δείχνοντας ότι τους είχε αντιληφθεί. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να επανενώσουμε τον Γουίλ με τη μητέρα του», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η μητέρα του Γουίλιαμ ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στις έρευνες, τονίζοντας ότι η διάσωσή του ήταν ένα θαύμα. «Προσευχόμουν όλη αυτή την εβδομάδα. Το ότι τον βρήκαν ενώ βρισκόμουν εδώ ήταν κάτι τέλειο... Δεν θα μπορούσες να γράψεις καλύτερο σενάριο», δήλωσε.

Ο Άντι Κάτλερ, εθελοντής της ομάδας Australian Search and Rescue K9, η οποία συμμετείχε επί ημέρες στις έρευνες στην περιοχή, περιέγραψε επίσης τη συγκίνηση των διασωστών όταν έμαθαν ότι ο έφηβος είχε εντοπιστεί.

«Ακούσαμε την ανακοίνωση ότι βρέθηκε και ήταν ένα παράξενο συναίσθημα. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε», είπε στην εφημερίδα Herald Sun. «Τον είδαμε να κάθεται στο φορείο και να χαμογελά, με λίγα εγκαύματα από τον ήλιο. Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Είναι πολύ ανταποδοτικό και πραγματικά σε κάνει να συνειδητοποιείς πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο».

Ο Γουίλιαμ μεταφέρθηκε μαζί με τη μητέρα του στο περιφερειακό νοσοκομείο Latrobe, όπου παρέμεινε για ιατρική παρακολούθηση. Η αστυνομία εκτίμησε ότι χωρίς τη συνδρομή του ελικοπτέρου ενδεχομένως να μην είχε καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του.

«Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά όλους όσοι βοήθησαν», δήλωσε η μητέρα του, περιγράφοντας την ανακούφισή της που ο γιος της επέστρεψε ζωντανός στο σπίτι.

Newsbomb.gr