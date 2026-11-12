Κυπριακό: Αναμένεται η κίνηση Γκουτέρες για νέα τριμερή - Η αντίδραση της Λευκωσίας για τη στάση Ερντογάν απέναντι στον Χριστοδουλίδη

Οι διπλωματικές διεργασίες γύρω από το Κυπριακό συνεχίζονται, με τα Ηνωμένα Έθνη να προετοιμάζουν τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών.

Τις τελευταίες εξελίξεις σχολίασε την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πότε αναμένεται η νέα τριμερής συνάντηση

Σύμφωνα με τον Βίκτωρα Παπαδόπουλο, ο Αντόνιο Γκουτέρες ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι, μετά την επιστροφή του από ταξίδι στις Φιλιππίνες, θα επικοινωνήσει μαζί του για να προτείνει ημερομηνίες διεξαγωγής της νέας τριμερούς συνάντησης.

Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Η εξέλιξη ακολουθεί τις πρόσφατες επαφές των δύο ηγετών και τις προσπάθειες της προσωπικής απεσταλμένης του Γκουτέρες, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, για δημιουργία των προϋποθέσεων επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ή τόπος διεξαγωγής της νέας τριμερούς.

Η πραγματοποίησή της θεωρείται σημαντικό επόμενο βήμα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει ήδη συμφωνηθεί η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Η κίνηση Ερντογάν που προκάλεσε αντιδράσεις

Παράλληλα με τις προσπάθειες για το Κυπριακό, στο επίκεντρο βρέθηκε ένα περιστατικό κατά τη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, στην Αττάλεια.

Κατά την επίσημη υποδοχή των ηγετών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε από το σημείο όπου στεκόταν μαζί με τον Αντόνιο Γκουτέρες, λίγο πριν από την άφιξη του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Έτσι, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε δεκτός από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, χωρίς να υπάρξει χειραψία ή προσωπική υποδοχή από τον Τούρκο Πρόεδρο.

Τα σχετικά τηλεοπτικά πλάνα καταγράφουν τη διαφοροποίηση στη διαδικασία υποδοχής, ενώ ο Ερντογάν εμφανίστηκε ξανά στη συνέχεια.

Κληθείς να σχολιάσει το περιστατικό, ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος το χαρακτήρισε «διπλωματική απρέπεια».

Η απάντηση της κυπριακής κυβέρνησης

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι, ανεξαρτήτως της στάσης του Τούρκου Προέδρου, η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε στη Σύνοδο ως το διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος της Κύπρου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία, απηύθυνε ομιλία και συμμετείχε στην επίσημη οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών.

Σύμφωνα με τον Βίκτωρα Παπαδόπουλο, τα γεγονότα αυτά αναδεικνύουν τη διεθνή αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από τις πολιτικές θέσεις της Άγκυρας.

Η τουρκική πλευρά δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, γεγονός που παραμένει βασική παράμετρος των πολιτικών και διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο τραπέζι και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο περιθώριο της Συνόδου στην Αττάλεια, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με τον Βίκτωρα Παπαδόπουλο, στη συζήτηση εξετάστηκαν τρία βασικά ζητήματα: η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών, η επικείμενη επίσκεψη του Ευρωπαίου αξιωματούχου Ραφαέλε Φίτο στην Τουρκία και η διαδικασία ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην προγραμματισμένη επίσκεψη Φίτο στην Άγκυρα, καθώς αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία στο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Στο επίκεντρο των σχετικών πληροφοριών βρίσκεται και το ενδεχόμενο έναρξης συζήτησης για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ–Τουρκίας, υπό την προϋπόθεση επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Δεν έχει, ωστόσο, ανακοινωθεί κάποια συμφωνία για αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης.

Η σύνδεση του Κυπριακού με τα ευρωτουρκικά

Η Λευκωσία επαναλαμβάνει τη θέση ότι η πρόοδος στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας πρέπει να συνδέεται με την πρόοδο στο Κυπριακό.

Ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος παρέπεμψε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου 2024, στα οποία αναγνωρίζεται η σημασία του Κυπριακού για την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της κυπριακής κυβέρνησης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησε επίσης το θέμα με τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επανέλαβε ως στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πριν από τη λήξη της θητείας του.

Τα επόμενα βήματα

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επικοινωνία που αναμένεται να έχει ο Αντόνιο Γκουτέρες με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό της νέας τριμερούς.

Η Λευκωσία προσβλέπει σε συνέχιση της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ παράλληλα επιδιώκει να αξιοποιήσει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η στάση της Τουρκίας, οι επαφές της ΕΕ με την Άγκυρα και οι συνομιλίες μεταξύ των δύο κοινοτικών ηγετών αποτελούν παράλληλες εξελίξεις που θα επηρεάσουν την πορεία της προσπάθειας.

Το επόμενο συγκεκριμένο βήμα είναι η ανακοίνωση των ημερομηνιών από τον Αντόνιο Γκουτέρες. Μέχρι τότε, η νέα τριμερής παραμένει υπό προγραμματισμό, ενώ η αντίδραση της Λευκωσίας στο περιστατικό της Αττάλειας προσθέτει ακόμη ένα στοιχείο στο διπλωματικό σκηνικό γύρω από το Κυπριακό.