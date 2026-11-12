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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί - Άραγε είσαι ο νικητής της αποψινής κλήρωσης;

 12.11.2026 - 22:14
Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί - Άραγε είσαι ο νικητής της αποψινής κλήρωσης;

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 12/11 η κλήρωση του Τζόκερ για το €1.000.000.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση σήμερα είναι: 35, 25, 21, 34, 42

Τζόκερ ο αριθμός: 14

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