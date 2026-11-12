Τρομακτικές στιγμές: Ελέφαντας ρίχνει μοτοσικλετιστή στο έδαφος και τον πατά μπροστά στα μάτια περαστικών

Στο υλικό φαίνεται το τεράστιο ζώο να χρησιμοποιεί τα μπροστινά του πόδια για να χτυπήσει τον μοτοσικλετιστή και να τον καθηλώσει στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια περνά ξανά πάνω από το σώμα του και κατευθύνεται προς το δάσος που βρίσκεται δίπλα στον δρόμο.

Μόλις ο ελέφαντας απομακρύνεται, ο άνδρας καταφέρνει να σηκωθεί και να βγει από το οδόστρωμα, έχοντας γλιτώσει από μια εξαιρετικά επικίνδυνη συνάντηση. Το περιστατικό καταγράφηκε από τον οδηγό ταξί Σίβα Σάρμα, ο οποίος περνούσε από τον αυτοκινητόδρομο Χαριντουάρ-Ντεχραντούν, στην πολιτεία Ουταραχάντ. Ο ίδιος κινούταν στον δρόμο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 12, όταν αντιλήφθηκε την επίθεση και άρχισε να βιντεοσκοπεί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Sun.

Ο δρόμος που περνά δίπλα από καταφύγιο άγριας ζωής

Όπως εξήγησε ο Σάρμα, ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος αποτελεί μια βολική διαδρομή για τους οδηγούς, ωστόσο οι απρόβλεπτες εμφανίσεις άγριων ζώων μπορούν να τον μετατρέψουν σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο.

Ο δρόμος περνά κοντά στο καταφύγιο τίγρεων Ρατζατζί, μια προστατευόμενη δασική περιοχή που φιλοξενεί μεγάλο πληθυσμό ασιατικών ελεφάντων, καθώς και άλλα είδη άγριας πανίδας. Σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, οι ελέφαντες συχνά εμφανίζονται απροειδοποίητα στον αυτοκινητόδρομο, ενώ και άλλα ζώα μπορεί να διασχίσουν ξαφνικά το οδόστρωμα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον μοτοσικλετιστή εξαιρετικά τυχερό που επέζησε, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους συναντήσεις με ελέφαντες μπορούν εύκολα να αποβούν μοιραίες.

Παρόμοια επίθεση με έναν νεκρό στην Κεράλα

Το περιστατικό έρχεται μετά από μια ακόμη τρομακτική επίθεση ελέφαντα που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αυτή τη φορά στην Κεράλα της νότιας Ινδίας.

Τότε, ένας ελέφαντας κατάφερε να απελευθερωθεί από τις αλυσίδες του, αναποδογύρισε ένα αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε όχημα και σε ένα σπίτι. Σε βίντεο φαίνεται το ζώο να χτυπά με τους χαυλιόδοντές του την πόρτα ενός αυτοκινήτου, πριν ανατρέψει ένα κοντινό σκούτερ και πέσει πάνω στον τοίχο κατοικίας.

Ο ελέφαντας είχε μεταφερθεί σε ναό στην περιοχή Ανγκαμάλι, προκειμένου να συμμετάσχει σε τελετή ευλογίας στο πλαίσιο εορτασμού. Λίγο μετά την άφιξή του, όμως, έσπασε τις αλυσίδες του και άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστεί ακόμη ένας.

Για την αντιμετώπισή του χρειάστηκε η επέμβαση αρμόδιων υπηρεσιών άγριας ζωής και ειδικής ομάδας διαχείρισης ελεφάντων. Τελικά, το ζώο ακινητοποιήθηκε με τη χρήση ηρεμιστικών βελών.

Πηγή: newsbeast.gr