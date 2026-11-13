Στους δρόμους η ΕΦΕΝ: Αντικατοχική πορεία στην καρδιά της Λευκωσίας - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η ΕΦΕΝ διοργανώνει αντικατοχική κινητοποίηση, στέλνοντας μήνυμα καταδίκης της τουρκικής κατοχής και της συνεχιζόμενης διαίρεσης της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η προσυγκέντρωση των μαθητών ήταν προγραμματισμένη στις 10:30 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ η πορεία ξεκίνησε στις 11:00, με κατεύθυνση το οδόφραγμα της οδού Λήδρας, όπου και θα ολοκληρωθεί.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την επέτειο της μονομερούς ανακήρυξης του ψευδοκράτους, στις 15 Νοεμβρίου 1983, μια ενέργεια που καταδικάστηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την αντικατοχική πορεία της ΕΦΕΝ: