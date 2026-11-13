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Σε πελάγη ευτυχίας γνωστή Κύπρια chef: Περιμένει το πρώτο της παιδάκι

 13.11.2026 - 10:37
Σε πελάγη ευτυχίας γνωστή Κύπρια chef: Περιμένει το πρώτο της παιδάκι

Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

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Οι διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές του 2028, έχουν αρχίσει να αποκτούν ολοένα και πιο έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, με τις πρώτες συγκρούσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις παρασκηνιακές συνεννοήσεις, να διαμορφώνουν ένα σκηνικό που αναμένεται να γίνει ακόμη πιο σύνθετο, τους επόμενους μήνες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που τα κόμματα αναζητούν υποψήφιους, συμμαχίες και στρατηγική για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

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