Σηκώθηκαν ελικόπτερα για τον 60χρονο που πήγε για μανιτάρια και αγνοείται: Μεγάλη επιχείρηση στο Δάσος Πάφου - Δείτε βίντεο

Ώρες αγωνίας για την τύχη του 60χρονου Τουρκοκύπριου, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος στο Δάσος Πάφου, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες από ξηράς και αέρος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στην επιχείρηση έχουν επιστρατευθεί ελικόπτερα, ενώ χρησιμοποιούνται και άλλα μέσα έρευνας, προκειμένου να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΤΕΑ, διακρίνεται ελικόπτερο να πετά σε χαμηλό ύψος πάνω από τη δασώδη περιοχή.

Στην ανάρτηση αναφέρεται ότι οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Κοιλάδας των Κέδρων, στην τοποθεσία «Κόνιζι».

Πήγε για μανιτάρια και χάθηκαν τα ίχνη του

Ο 60χρονος είχε μεταβεί την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, στην περιοχή «Κονίζι» της Κοιλάδας των Κέδρων, μαζί με άλλα πρόσωπα, για συλλογή μανιταριών.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απομακρύνθηκε από την παρέα του και χάθηκαν τα ίχνη του.

Γύρω στις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης, οι Αρχές έλαβαν πληροφορία ότι άτομο καλούσε για βοήθεια από δύσβατο σημείο της περιοχής.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν μέλη της Αστυνομίας, του Τμήματος Δασών και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, ο άνδρας δεν είχε εντοπιστεί μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση.

Ελικόπτερα, drone και ανιχνευτικοί σκύλοι στις έρευνες

Με το πρώτο φως της Παρασκευής (13/11), η επιχείρηση συνεχίστηκε με ενισχυμένα μέσα.

Σύμφωνα με τις έρευνες συμμετέχουν πτητικά μέσα, ενώ χρησιμοποιείται drone με θερμική κάμερα και ανιχνευτικοί σκύλοι.

Η κινητοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της μορφολογίας του εδάφους.

Η Κοιλάδα των Κέδρων χαρακτηρίζεται από πυκνή βλάστηση, απότομες πλαγιές και δύσβατα σημεία, στοιχεία που δυσκολεύουν τις επίγειες έρευνες.

Η εναέρια επιτήρηση δίνει τη δυνατότητα στους διασώστες να ελέγχουν περιοχές που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες με τα πόδια.

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 60χρονου

Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του αγνοούμενου, ζητώντας τη βοήθεια του κοινού.

Πρόκειται για τον Akkan Coșkun, ηλικίας 60 ετών.

Σύμφωνα με την περιγραφή της Αστυνομίας, είναι εύσωμος, ύψους περίπου 1,84 μέτρων, με κοντά άσπρα μαλλιά και πυκνό άσπρο μούσι.

Κατά την εξαφάνισή του φορούσε άσπρη φανέλα, χοντρό καρό πουκάμισο σε μωβ, μαύρο και άσπρο χρώμα, ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι και χαμηλές μπότες.

Έκκληση της Αστυνομίας για πληροφορίες

Οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του 60χρονου καλείται να επικοινωνήσει με:

Τον Αστυνομικό Σταθμό Κάμπου στο 22820956 .

Τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού του, με την αγωνία για την τύχη του να παραμένει μεγάλη.

Δείτε το βίντεο με το ελικόπτερο που συμμετέχει στις έρευνες στην Κοιλάδα των Κέδρων.