Καύσιμα: «Βουτιά» στο πετρέλαιο, τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια της Κύπρου - Πότε θα δουν τη διαφορά οι οδηγοί

Συγκεκριμένα, στις 10 Νοεμβρίου η τιμή του Brent υποχώρησε στα 89,21 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Η προηγούμενη χαμηλότερη τιμή είχε σημειωθεί στις 13 Αυγούστου, όταν το πετρέλαιο διαμορφωνόταν στα 87,07 δολάρια το βαρέλι.

Η πτωτική πορεία, ωστόσο, δεν είχε μεγάλη διάρκεια, καθώς στις 11 Νοεμβρίου η τιμή ανέκαμψε, φτάνοντας στα 92 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τις διακυμάνσεις, η υποχώρηση των διεθνών τιμών έχει ήδη αρχίσει να μεταφέρεται στη λιανική αγορά της Κύπρου. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, κατά τις τελευταίες 30 ημέρες καταγράφηκαν μειώσεις και στα τρία βασικά είδη καυσίμων, αν και οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Πόσο μειώθηκαν οι τιμές των καυσίμων τον τελευταίο μήνα

Ειδικότερα, μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2026, οι διεθνείς τιμές Platts της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων παρουσίασαν υποχώρηση κατά 20,3%. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε μείωση 6,9%, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης η πτώση ανήλθε στο 9,2%.

Η αποκλιμάκωση αποτυπώθηκε και στις τιμές που συναντούν οι καταναλωτές στα πρατήρια, καθώς, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων, μέσα σε διάστημα 30 ημερών η αμόλυβδη 95 μειώθηκε κατά 7,2 σεντ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης κατά 2 σεντ και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 9,6 σεντ το λίτρο.

Σημειώνεται ότι η μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης περιλαμβάνει και την επίδραση του κυβερνητικού μέτρου για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο συγκεκριμένο καύσιμο.

Τι αναμένεται το επόμενο διάστημα

Ενδεικτική για τις πιθανές εξελίξεις είναι η σύγκριση με τον περασμένο Αύγουστο, όταν η μέση τιμή του Brent είχε διαμορφωθεί στα 91,08 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή σε επίπεδα κοντά στα σημερινά.

Εφόσον η μέση τιμή του πετρελαίου κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου παραμείνει σε αντίστοιχα επίπεδα, εκτιμάται ότι υπάρχουν περιθώρια για νέες, αν και περιορισμένες, μειώσεις στην κυπριακή αγορά.

Συγκεκριμένα, με βάση τις σχετικές εκτιμήσεις, θα μπορούσε να καταγραφεί περαιτέρω υποχώρηση περίπου ενός σεντ στην αμόλυβδη 95, λίγο πάνω από δύο σεντ στο πετρέλαιο κίνησης και περίπου 1,5 σεντ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Ωστόσο, η μετακύλιση των διεθνών μειώσεων στην αντλία δεν είναι άμεση. Απαιτείται σταθεροποίηση των τιμών στις διεθνείς αγορές, ώστε οι νέες παραγγελίες και εισαγωγές καυσίμων να πραγματοποιούνται με χαμηλότερο κόστος.

Η Μέση Ανατολή επηρεάζει την πορεία του πετρελαίου

Σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των τιμών παραμένουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα η κατάσταση γύρω από το Ιράν.

Η σχετική αποκλιμάκωση της έντασης φαίνεται να έχει καθησυχάσει τις διεθνείς αγορές, μετά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

«Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση. Προς το παρόν, ωστόσο, αυτό φαίνεται αρκετά απίθανο. Το Ισραήλ, καθώς και ολόκληρη η Μέση Ανατολή, προστατεύονται από τον κίνδυνο και τις απειλές του Ιράν. Παρατηρούμε μια θετική δυναμική προς την κατεύθυνση του τερματισμού αυτής της σύγκρουσης», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου λειτούργησαν καθησυχαστικά για τις αγορές, ωστόσο η εικόνα στη ναυσιπλοΐα των Στενών του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα προβληματική.

Μόλις επτά δεξαμενόπλοια ημερησίως στα Στενά του Ορμούζ

Παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης, η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας την αβεβαιότητα γύρω από την τροφοδοσία της διεθνούς αγοράς πετρελαίου.

Πριν από τον πόλεμο, ο ημερήσιος μέσος όρος διελεύσεων ανερχόταν σε περίπου 85 δεξαμενόπλοια. Αντίθετα, κατά τις τελευταίες επτά ημέρες ο αριθμός περιορίστηκε σε περίπου επτά ημερησίως.

Μάλιστα, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν μόλις πέντε διελεύσεις, ενώ 488 δεξαμενόπλοια παραμένουν σε αναμονή.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς το Σάββατο πέρασαν από τα Στενά μόλις πέντε δεξαμενόπλοια, ενώ την Κυριακή δεν καταγράφηκε καμία διέλευση. Την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, αντίθετα, είχαν καταγραφεί συνολικά 31 διελεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά την προσωρινή ηρεμία στις διεθνείς αγορές, οι κίνδυνοι για την ομαλή μεταφορά πετρελαίου παραμένουν. Συνεπώς, η περαιτέρω πορεία των τιμών των καυσίμων στην Κύπρο θα εξαρτηθεί τόσο από τη σταθερότητα των διεθνών τιμών όσο και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.