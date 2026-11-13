Φέρνει... εκπλήξεις το καιρικό μενού το Σαββατοκύριακο - Πώς θα το περάσουμε

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην περιοχή επικρατεί ασθενής ψηλή πίεση, ενώ οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να βρίσκονται λίγο πάνω από τις κανονικές για την εποχή τιμές.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, στους 25 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια και αργότερα στο εσωτερικό. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία απόψε θα υποχωρήσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Για το Σάββατο προβλέπονται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές.

Την Κυριακή θα συνεχιστεί το σκηνικό με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται περαιτέρω αύξηση των νεφώσεων, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την Κυριακή προβλέπεται μικρή πτώση, ενώ τη Δευτέρα δεν αναμένεται σημαντική αλλαγή. Η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.