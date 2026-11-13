Γονείς προσοχή: Δείτε τι αλλάζει για τα παιδιά στα σχολεία - Δωρεάν πρόγραμμα με εκδρομές και βιωματικές δραστηριότητες

Αυτή τη δυνατότητα προσφέρει η Εναλλακτική Εκπαίδευση, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και παρέχεται δωρεάν σε μαθητές σχολείων που συμμετέχουν σε αυτό.

Μαθαίνουν με τα χέρια, τις αισθήσεις και τη φαντασία τους

Η ιδέα είναι να γνωρίσουν τα παιδιά πράγματα που δεν μπορούν πάντα να ανακαλύψουν μέσα από ένα βιβλίο. Να παρατηρήσουν τη φύση από κοντά, να δοκιμάσουν παραδοσιακές τεχνικές, να δημιουργήσουν και να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους.

Μέσα από οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις και βιωματικές δραστηριότητες, η γνώση συνδέεται με την πραγματική ζωή. Για ένα παιδί που αγαπά τις κατασκευές, ένα εργαστήρι μπορεί να γίνει η αγαπημένη του σχολική ανάμνηση. Για ένα άλλο που ενδιαφέρεται για τα ζώα ή το περιβάλλον, μια εκπαιδευτική επίσκεψη μπορεί να ανοίξει έναν καινούργιο κόσμο.

Μια ευκαιρία για κάθε παιδί να ανακαλύψει τις δυνατότητές του

Δεν έχουν όλα τα παιδιά τα ίδια ενδιαφέροντα ούτε μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο.

Υπάρχουν μαθητές που εκφράζονται καλύτερα όταν ζωγραφίζουν, δημιουργούν ή συμμετέχουν σε μια ομαδική δραστηριότητα. Άλλοι χρειάζονται να δουν κάτι στην πράξη για να το κατανοήσουν.

Τέτοιες εμπειρίες μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και να αισθανθούν πιο ενεργό μέρος της σχολικής ομάδας.

Η Εναλλακτική Εκπαίδευση για τη σχολική χρονιά 2026–2027 απευθύνεται σε μαθητές δημόσιων σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+.

Οι δραστηριότητες είναι δωρεάν, ενώ η επιλογή και η οργάνωσή τους πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του σχολικού προγραμματισμού.

Αυτό σημαίνει ότι δεν συμμετέχουν αυτομάτως όλα τα σχολεία της Κύπρου ούτε πραγματοποιούν απαραίτητα τις ίδιες επισκέψεις.

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνήσουν με το σχολείο του παιδιού τους για να ενημερωθούν σχετικά με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν.

Γιατί τελικά, μια καλή σχολική ημέρα δεν είναι μόνο εκείνη στην οποία ένα παιδί έμαθε κάτι καινούργιο. Είναι και εκείνη που γύρισε στο σπίτι γεμάτο ενθουσιασμό, έχοντας μια όμορφη ιστορία να διηγηθεί.