Η Κύπρος στην πρωτοβουλία επτά χωρών της ΕΕ - Στο Δουβλίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Όπως είχε αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η ΤΝ, κρίνεται πλέον αναγκαία μια ειδική συζήτηση σχετικά με τις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει, καθώς και τον κοινωνικοοικονομικό μετασχηματιστικό αντίκτυπό της.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, η συζήτηση την Παρασκευή αναμένεται να επικεντρωθεί σε τρεις πτυχές. Η πρώτη αφορά τη θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την ΤΝ, καθώς και στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της και τη διασφάλιση της τεχνολογικής της κυριαρχίας στον τομέα της ΤΝ.

Ένα δεύτερο σημείο αφορά τον ευρύτερο αντίκτυπο της ΤΝ στις κοινωνίες της Ευρώπης, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη και η τρίτη πτυχή αφορά στα επόμενα βήματα της Ευρώπης στον τομέα της ΤΝ.

Οι συζητήσεις αναμένεται να τροφοδοτήσουν και τη συζήτηση κατά την επικείμενη Άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Leaders’ Retreat), στις 5 Φεβρουαρίου 2027, στην οποία θα γίνει επισκόπηση των δύο προηγούμενων ανάλογων συναντήσεων για άμυνα-ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα.

Η πρώτη συζήτηση της Άτυπης Συνόδου θα περιλαμβάνει εισαγωγή από τον προσκεκλημένο CEO της Mistral AI, Arthur Mensch την οποία θα ακολουθήσουν ερωτήσεις, απαντήσεις και αντιδράσεις από τους ηγέτες. Αμέσως μετά θα συνεχιστούν οι εργασίες με τη δεύτερη συζήτηση, η οποία θα ξεκινήσει με παρουσίαση από τον Νομπελίστα ερευνητή Geoffrey Hinton.

Σε σχέση με την Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για την ΤΝ σημειώνεται συναφώς ότι έχει ορίζοντα το 2032 και υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 10 Νοεμβρίου. Η Στρατηγική ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, με στόχο την ανάδειξη της Κύπρου σε αξιόπιστο κόμβο ΤΝ στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της ενίσχυσης της παραγωγικότητας, των δεξιοτήτων και των εγχώριων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη εθνικών υπολογιστικών υποδομών και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών δυνατοτήτων (EuroHPC, AI Factories και Pharos-CY).

Βάσει της επίσημης ενημέρωσης, η Κύπρος στηρίζει την ευρωπαϊκή φιλοδοξία στην ΤΝ, μέσω της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στην ανάπτυξη και εφαρμογή της ΤΝ, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την ανθεκτικότητα και την τεχνολογική κυριαρχία, σε ευθυγράμμιση με τη νέα Εθνική Στρατηγική της για την ΤΝ.

Επιπλέον, υποστηρίζει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία (Open Strategic Autonomy) έναντι του τεχνολογικού απομονωτισμού, μέσω της μείωσης κρίσιμων εξαρτήσεων και με διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας.

Η Κύπρος, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, προωθεί τον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και του ψηφιακού εγγραμματισμού στην ΤΝ (AI Literacy), καθώς και την αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, παράλληλα με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την προώθηση του Τεχνικού Γυμνασίου (πιλοτική εφαρμογή) και της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στη Δημοτική Εκπαίδευση.

Η Κύπρος χαιρετίζει την πρόταση EU Kids Act, τονίζοντας την ανάγκη αναλογικών κανόνων, αξιόπιστης επαλήθευσης ηλικίας και ενίσχυσης του γραμματισμού στα μέσα και της γονικής εποπτείας.

Παράλληλα, αποτελεί, μαζί με Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία, μέλος της ομάδας των επτά κρατών μελών για την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινού συστήματος επαλήθευσης ηλικίας στο διαδίκτυο, με τη θέσπιση ορίου ηλικίας 15 ετών.

Αναφέρεται καταληκτικά ότι η Κύπρος συνυπέγραψε στις 9 Νοεμβρίου την Δήλωση των Ηγετών G7, η οποία καλεί για έναν ασφαλέστερο ψηφιακό χώρο για τους ανηλίκους και η οποία είχε δημοσιευθεί στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της G7, τον περασμένο Ιούνιο, στο Evian της Γαλλίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ