Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft: Προβλήματα σε Outlook, Teams και Copilot σε 74 χώρες, εκατοντάδες χιλιάδες αναφορές

Σύμφωνα με το Downdetector, οι αναφορές για προβλήματα στο Outlook πλησίασαν τις 140.000 στην κορύφωση της διακοπής, ενώ μέσα σε περίπου μία ώρα είχαν καταγραφεί δυσλειτουργίες σε 74 χώρες. Η εταιρεία αποδίδει το πρόβλημα σε υπερφόρτωση των υποδομών της, έπειτα από την απροσδόκητη διακοπή λειτουργίας διακομιστών, και ανακοίνωσε ότι οι προσπάθειες αποκατάστασης αρχίζουν να αποδίδουν.

Για περισσότερες από οκτώ ώρες συνεχίστηκαν τα προβλήματα στις διαδικτυακές υπηρεσίες της Microsoft, προκαλώντας εκτεταμένες δυσλειτουργίες σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από επιχειρήσεις και ιδιώτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η βλάβη επηρέασε χρήστες, μεταξύ άλλων, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Βρετανία και την Αυστραλία, με την εταιρεία να καταβάλλει προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων της.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης τεχνικών προβλημάτων Downdetector, οι πρώτες αναφορές εμφανίστηκαν την Πέμπτη λίγο μετά τις 18:15 ώρα Ελλάδας, ενώ περίπου στις 20:00 ώρα Ελλάδας οι αναφορές για δυσλειτουργίες στο Outlook έφτασαν σχεδόν τις 140.000 παγκοσμίως.

Ο αριθμός αυτός ήταν περισσότερο από 2.000 φορές υψηλότερος από τα συνηθισμένα επίπεδα.

Στη νεότερη καταγραφή του Downdetector, οι αναφορές προβλημάτων είχαν περιοριστεί σε περισσότερες από 28.000, γεγονός που υποδηλώνει μερική αποκλιμάκωση της διαταραχής, χωρίς ωστόσο να έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των υπηρεσιών.







Ποιες υπηρεσίες της Microsoft επηρεάζονται Οι δυσλειτουργίες εντοπίζονται σε σειρά εφαρμογών του Microsoft 365, με σημαντικά προβλήματα στην υπηρεσία Exchange Online, στην οποία περιλαμβάνεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Outlook.



Χρήστες αναφέρουν ότι αδυνατούν να συνδεθούν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε λειτουργίες των εφαρμογών, ενώ η Microsoft επιβεβαίωσε ότι ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να μην μπορούν να δουν συγκεκριμένα αρχεία ή πληροφορίες στα ημερολόγιά τους.



Προβλήματα συνδεσιμότητας παρουσιάστηκαν επίσης στο Teams και στο Copilot, την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.



Ωστόσο, σύμφωνα με τη Microsoft, οι λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων και διαδικτυακών συσκέψεων παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμες, παρά τις υπόλοιπες δυσλειτουργίες.



