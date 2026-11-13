Τραμπ: «Παραμένει ασαφές αν η Κινέζα ήταν κατάσκοπος - Περνάει κόλαση ο Τζένσεν Χουάνγκ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα έπρεπε να έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να παραιτηθεί.

Σε συνέντευξή του στον σχολιαστή Στίβεν Α. Σμιθ, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι ο Χουάνγκ έπρεπε να αποχωρήσει από τη θέση του.

«Το σημαντικότερο είναι αν η γυναίκα ήταν κατάσκοπος. Και δεν γνωρίζω εάν αυτό έχει ακόμη εξακριβωθεί», απάντησε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι, εάν η γυναίκα ήταν πράγματι κατάσκοπος, η παραίτηση θα ήταν δικαιολογημένη, ενώ σε άλλη περίπτωση τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο Χουάνγκ θα καταφέρει τελικά να ξεπεράσει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Η σχέση με την Άλις Χουάνγκ και οι καταγγελίες για κατασκοπεία

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει παραδεχθεί ότι είχε εξωσυζυγική σχέση. Την περίοδο εκείνη είχαν δημοσιευθεί πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες διατηρούσε σχέση με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, οι δεσμοί της οποίας με την Κίνα αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων στους κόλπους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι η Άλις Χουάνγκ ήταν Κινέζα κατάσκοπος, χαρακτηρίζοντάς τους «αβάσιμες εικασίες» και προσπάθεια δυσφήμησης και διαβολής της χώρας.

Έκτοτε, έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αναφορές για δύο ακόμη εξωσυζυγικές σχέσεις του Τζένσεν Χουάνγκ.

Σύμφωνα με το CNNi, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ υπερασπίστηκε σε γενικές γραμμές τον πρώην επικεφαλής της Nvidia, δηλώνοντας: «Τον γνωρίζω αρκετά καλά. Πάντα τον θεωρούσα έναν αξιόλογο άνθρωπο».

«Μίλησα μαζί του χθες και περνάει μια πραγματική κόλαση», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Διαφορετική η στάση του Τραμπ σε σχέση με τις προηγούμενες δηλώσεις του

Όπως σημειώνει το CNNi, οι τελευταίες τοποθετήσεις του Τραμπ διαφοροποιούνται από όσα είχε δηλώσει τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας του με δημοσιογράφους. Τότε είχε χαρακτηρίσει την Άλις Χουάνγκ κατάσκοπο, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε αρνηθεί πως γνώριζε κάτι τέτοιο.

«Του έκανα την ερώτηση: Είχες ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος; Μου απάντησε: Δεν είχα ιδέα. Και πραγματικά τον πιστεύω», είχε πει ο Τραμπ.

Σημειώνεται ότι η Άλις Χουάνγκ και ο Τζένσεν Χουάνγκ δεν έχουν συγγενική σχέση.

Πρόταση Τραμπ για τον Τιμ Κουκ στην ηγεσία της Nvidia

Στην ίδια συνέντευξη, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε την ιδέα που είχε διατυπώσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα, προτείνοντας τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, ως πιθανό διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia.

«Ξέρετε την έκφραση ότι οποιοσδήποτε μπορεί να αντικατασταθεί. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να τον αντικαταστήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θεωρεί τον Τιμ Κουκ εξαιρετική επιλογή για τη διοίκηση της Nvidia.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες Τραμπ – Χουάνγκ και η προσπάθεια να παραμείνει στη θέση του

Όπως σημειώνει το CNNi, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση των συνομιλιών τους, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες μέσα στην εβδομάδα με τον Τζένσεν Χουάνγκ, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάστασή του και να τον ενθαρρύνει να αντισταθεί στις πιέσεις για αποχώρησή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί δύο φορές στις συνομιλίες που είχε με τον επικεφαλής της Nvidia, μεταξύ άλλων και τη Δευτέρα, όταν αποκάλυψε ότι ο Χουάνγκ επέμενε πως δεν γνώριζε ότι η Άλις Χουάνγκ ήταν κατάσκοπος.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξακολουθούν να εξετάζουν τη σχέση της Κινέζας επιχειρηματία με την κινεζική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ δήλωσε εκ νέου ότι είχε επικοινωνήσει με τον Τζένσεν Χουάνγκ πριν από την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia. Περιέγραψε τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, επισημαίνοντας ότι τον έχει επηρεάσει ιδιαίτερα ο αντίκτυπος των εξωσυζυγικών σχέσεών του στη σύζυγο και τα παιδιά του.

Παράλληλα, υποβάθμισε τη διάσταση της πιθανής κατασκοπείας, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν η Άλις Χουάνγκ ήταν πράγματι κατάσκοπος.

Ο Τραμπ έχει αναπτύξει ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ θεωρεί τη Nvidia έναν κρίσιμο παράγοντα για την οικονομία που διαμορφώνεται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τις τελευταίες ημέρες έχει εκφράσει την ανησυχία του για τις πιθανές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η αποχώρηση του Χουάνγκ στο μέλλον της εταιρείας, αλλά και για τον αντίκτυπο που ενδέχεται να προκαλέσει στη χρηματιστηριακή αγορά.

ΠΗΓΗ: CNN.gr