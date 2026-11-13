VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Η αποκάλυψη για τις απειλές που δέχεται και η υπόθεση που προκαλεί ανησυχία

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο κ. Δουκανάρης αναφέρθηκε στις εξελίξεις που ακολούθησαν τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον Φειδία Παναγιώτου, μέσω του οποίου γνωστοποίησε ότι το όνομά του περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη λίστα.

Όπως ανέφερε, ο ευρωβουλευτής αντιμετωπίζει την κατάσταση με ψυχραιμία, ωστόσο η σοβαρότητα της υπόθεσης καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων για την ασφάλειά του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Άμεσης Δημοκρατίας, έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η Αστυνομία Κύπρου.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο Φειδίας Παναγιώτου δέχεται κατά διαστήματα απειλές, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται σοβαρότερη, καθώς συνδέεται με μια λίστα που έχει διεθνείς διαστάσεις.

Συλλογή υπογραφών από ευρωβουλευτές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δουκανάρης στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως αποκάλυψε, με πρωτοβουλία του Φειδία Παναγιώτου βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια συλλογής υπογραφών από ευρωβουλευτές, με στόχο να τεθεί το ζήτημα ενώπιον της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και να ζητηθεί η λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η υπόθεση δεν αφορά αποκλειστικά τον Κύπριο ευρωβουλευτή, καθώς στη συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπήρξε νέα επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά τη δημοσιοποίηση της λίστας, ο κ. Δουκανάρης ανέφερε ότι, εξ όσων γνωρίζει, δεν έχει γίνει νέα ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η πρώτη πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Δεν επηρεάζει μόνο τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του»

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Άμεσης Δημοκρατίας στάθηκε και στην ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους απειλές δεν επηρεάζουν μόνο το πρόσωπο που στοχοποιείται, αλλά και το στενό οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο Φειδίας Παναγιώτου έχει οικογένεια, φίλους και ανθρώπους που τον αγαπούν, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική.

Παρά την ψύχραιμη στάση του ευρωβουλευτή, ο κ. Δουκανάρης υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τη δέουσα σοβαρότητα.

Η Άμεση Δημοκρατία αναμένεται να ενημερώσει για τα επόμενα βήματα, με την ασφάλεια του Φειδία Παναγιώτου να παραμένει στο επίκεντρο των ενεργειών της.