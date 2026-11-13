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LIFESTYLE

Απίστευτη δήλωση γνωστού τραγουδιστή: «Η Eurovision είναι ένα πάρτι για γκέι, που δεν μου ταιριάζει»

 13.11.2026 - 08:33
Απίστευτη δήλωση γνωστού τραγουδιστή: «Η Eurovision είναι ένα πάρτι για γκέι, που δεν μου ταιριάζει»

Την άποψή του για τη Eurovision και το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό εξέφρασε ο Τριαντάφυλλος.

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Οι διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές του 2028, έχουν αρχίσει να αποκτούν ολοένα και πιο έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, με τις πρώτες συγκρούσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις παρασκηνιακές συνεννοήσεις, να διαμορφώνουν ένα σκηνικό που αναμένεται να γίνει ακόμη πιο σύνθετο, τους επόμενους μήνες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που τα κόμματα αναζητούν υποψήφιους, συμμαχίες και στρατηγική για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

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