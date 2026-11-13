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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: «Φωτιά» στο ρεύμα, παρασκήνιο στο Κυπριακό και εξελίξεις στα οδοφράγματα

 13.11.2026 - 08:42
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: «Φωτιά» στο ρεύμα, παρασκήνιο στο Κυπριακό και εξελίξεις στα οδοφράγματα

Οι αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, η επόμενη ημέρα της συνάντησης των δύο ηγετών και οι διεργασίες για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, καθώς και οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για το Κυπριακό, είναι μεταξύ των κύριων θεμάτων στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την Παρασκευή.

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Νέα αύξηση στο ρεύμα, εφιάλτης η θέρμανση» γράφει για άλμα 5% της τιμής του ηλεκτρισμού για τους οικιακούς καταναλωτές τον Νοέμβριο, προσθέτοντας ότι για την ίδια ποσότητα θέρμανσης οι καταναλωτές πληρώνουν φέτος 610 ευρώ περισσότερα. Σε άλλο θέμα γράφει για απογοήτευση των κατοίκων της Αθηένου, οι οποίοι ανέμεναν άνοιγμα οδοφράγματος στο Πυρόι, ωστόσο συμφωνήθηκαν δύο άλλες διελεύσεις. Αλλού γράφει ότι δύο Γάλλοι εθελοντές με δράση κατά της λαθροθηρίας δέχθηκαν σφαιρίδια μετά από πυροβολισμό.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του με τίτλο «”Χειροβομβίδα” κρότου-λάμψης» γράφει για δαιδαλώδες και μακράς διαρκείας έργο διάνοιξης οδοφραγμάτων στον Κάμπο. Σε άλλο θέμα δημοσιεύει συνέντευξη του Υπουργού Εργασίας στην εφημερίδα, στην οποία αναφέρει ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα προωθηθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή ακόμα και χωρίς συνολική συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους. Αλλού γράφει ότι η άρνηση της Δημοκρατίας να επιτρέψει συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών σε παγκόσμιους αγώνες Σάμπο στη Λεμεσό με σημαίες και εθνικούς ύμνους δημιουργεί κίνδυνο ακύρωσης και μεταφορά σε άλλη χώρα.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Ατζέντα Φίτο με πάρε-δώσε» γράφει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ανοίξει τη συζήτηση με την Τουρκία για την τελωνειακή ένωση αν η Άγκυρα ανταποκριθεί θετικά στην προσπάθεια του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Σε άλλο θέμα γράφει εμπλοκή πρώην αστυνομικού στο σχέδιο δολοφονίας του Γιώργου Ξιούρουππα. Αλλού γράφει για διάθεση εφαρμογής από τις αρχές του 2027 με την οποία θα είναι δυνατή η κλήση ασθενοφόρου ακόμη και αν ο χρήστης του τηλεφώνου δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ή αν αδυνατεί να μιλήσει.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα με τίτλο «Ρεύμα χρυσάφι, ηλεκτροδότηση σε κίνδυνο» γράφει για νέα αύξηση 5% στους λογαριασμούς και κινδύνους για την επάρκεια ηλεκτρισμού. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι κάτοικοι της Αθηένου δεν παραιτούνται από τις προσπάθειες διάνοιξης οδοφράγματος στο Πυρόι. Αλλού γράφει ότι οι τράπεζες γυρίζουν την πλάτη στην ύπαιθρο την ίδια ώρα που καταγράφουν κέρδη ρεκόρ.

Η αγγλόφωνη “Cyprus Mail” στο κύριο θέμα με τίτλο «Δέσμευση εκατομμυρίων σε πλήγμα κατά του εγκλήματος» γράφει ότι η αστυνομία δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία €51,5 εκ. τα μισά εκ των οποίων συνδέονται με το πρόγραμμα «χρυσών» διαβατηρίων. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας κατά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο. Αλλού αναφέρει ότι ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου χαρακτηρίστηκε ως «εχθρός της Ουκρανίας» έπειτα από τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του σε ουκρανική ιστοσελίδα.

Η εβδομαδιαία «Γνώμη» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Πολιτικά παιχνίδια με τα οδοφράγματα» κάνει λόγο για συμφωνία-φιάσκο μεταξύ των δύο ηγετών που εξυπηρετεί τις διπλωματικές σκοπιμότητες του Ερντογάν και τους εκλογικούς υπολογισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε άλλο θέμα γράφει για πολύ περιορισμένα οφέλη από το κοίτασμα φυσικού αερίου «Κρόνος». Αλλού γράφει πως η Κύπρος του 2028 χρειάζεται ηγεσία με στρατηγική σκέψη και διορατικότητα.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Ποντίκι» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Κυπριακό: Απλώς συντηρείται η “διαδικασία”» γράφει ότι το αποτέλεσμα της συνάντησης των δύο ηγετών δεν αγγίζει την ουσία του προβλήματος. Σε άλλο θέμα γράφει για μνήμες από την κατεχόμενη Βώνη, ενώ σε άλλη σημείο αναφέρεται σε δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση. 

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