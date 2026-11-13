Άγρια επίθεση στη Λεμεσό: 29χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον συγκάτοικό του - Στο νοσοκομείο ο 41χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία έγινε χθες (12/11) αργά το απόγευμα, όταν ο 41χρονος ανέφερε στην Αστυνομία ότι ο 29χρονος, επίσης αλλοδαπός, του επιτέθηκε και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου εξετάστηκε από τους επί καθήκοντι ιατρούς.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα του αριστερού ζυγωματικού οστού, ως αποτέλεσμα του χτυπήματος που δέχθηκε.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια που οδήγησαν στο βίαιο επεισόδιο μεταξύ των δύο συγκατοίκων παραμένουν άγνωστα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.