Στην Αρχιεπισκοπή ο Τυχικός μετά το τελεσίγραφο Αρχιεπισκόπου - Τι γίνεται με το ενδεχόμενο καθαίρεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τυχικός μετέβη στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου, όπου πραγματοποιείται συνάντηση με αντικείμενο τις εκκρεμότητες που έχουν προκύψει γύρω από την εκκλησιαστική του κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης, ούτε κατά πόσο έχει σημειωθεί οποιαδήποτε πρόοδος προς την εξεύρεση λύσης.

Έληξε η δεκαήμερη προθεσμία

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είχε δώσει στον εν αργία Μητροπολίτη Πάφου προθεσμία δέκα ημερών, η οποία εξέπνευσε στις 11 Νοεμβρίου, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις των αρμόδιων εκκλησιαστικών οργάνων.

Σε δηλώσεις του την 1η Νοεμβρίου, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου είχε διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη διαιώνιση της εκκρεμότητας.

Μάλιστα, είχε ξεκαθαρίσει πως, εφόσον δεν υπάρξει εξέλιξη, το ζήτημα θα τεθεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, η οποία θα κληθεί να εξετάσει τα επόμενα βήματα.

Η σημερινή συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, καθώς παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων εκκλησιαστικών αποφάσεων, ακόμη και καθαίρεσης του Τυχικού.