Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτην Αρχιεπισκοπή ο Τυχικός μετά το τελεσίγραφο Αρχιεπισκόπου - Τι γίνεται με το ενδεχόμενο καθαίρεσης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην Αρχιεπισκοπή ο Τυχικός μετά το τελεσίγραφο Αρχιεπισκόπου - Τι γίνεται με το ενδεχόμενο καθαίρεσης

 13.11.2026 - 10:18
Στην Αρχιεπισκοπή ο Τυχικός μετά το τελεσίγραφο Αρχιεπισκόπου - Τι γίνεται με το ενδεχόμενο καθαίρεσης

Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή προσήλθε το πρωί της Παρασκευής ο εν αργία Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, στον απόηχο του τελεσιγράφου που του είχε θέσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, με το ενδεχόμενο καθαίρεσής του να εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τυχικός μετέβη στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου, όπου πραγματοποιείται συνάντηση με αντικείμενο τις εκκρεμότητες που έχουν προκύψει γύρω από την εκκλησιαστική του κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης, ούτε κατά πόσο έχει σημειωθεί οποιαδήποτε πρόοδος προς την εξεύρεση λύσης.

Έληξε η δεκαήμερη προθεσμία

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είχε δώσει στον εν αργία Μητροπολίτη Πάφου προθεσμία δέκα ημερών, η οποία εξέπνευσε στις 11 Νοεμβρίου, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις των αρμόδιων εκκλησιαστικών οργάνων.

Σε δηλώσεις του την 1η Νοεμβρίου, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου είχε διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη διαιώνιση της εκκρεμότητας.

Μάλιστα, είχε ξεκαθαρίσει πως, εφόσον δεν υπάρξει εξέλιξη, το ζήτημα θα τεθεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, η οποία θα κληθεί να εξετάσει τα επόμενα βήματα.

Η σημερινή συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, καθώς παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων εκκλησιαστικών αποφάσεων, ακόμη και καθαίρεσης του Τυχικού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χαμός στη Λεμεσό: Καρέ καρέ άγρια συμπλοκή με σιδερολοστούς στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο
Στιγμές τρόμου για γνωστή τραγουδίστρια: Έπεσε ενώ χόρευε στη σκηνή – Δείτε βίντεο
Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή η 56χρονη αστυφύλακας Άντρη Χατζηκωνσταντίνου – Πότε θα γίνει η κηδεία της
Αεροσκάφος χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο κατά την προσγείωση στο Χίθροου - Δείτε βίντεο
Χάθηκε αυτή η όμορφη γατούλα κοντά σε δημοτικό σχολείο στην Κύπρο – Έκκληση για βοήθεια
«Δεν κάλεσα τα παιδιά μου στον γάμο μου» - Τι αποκαλύπτει γνωστός δημοσιογράφος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στιγμές τρόμου για γνωστή τραγουδίστρια: Έπεσε ενώ χόρευε στη σκηνή – Δείτε βίντεο

 13.11.2026 - 10:07
Επόμενο άρθρο

Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft: Στα... φαξ επέστρεψαν τράπεζες και χρηματιστηριακές στην Ιαπωνία

 13.11.2026 - 10:28
VIDEO - Πυκνώνουν οι διπλωματικές διεργασίες για το Κυπριακό - Τα επόμενα βήματα

VIDEO - Πυκνώνουν οι διπλωματικές διεργασίες για το Κυπριακό - Τα επόμενα βήματα

Τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις προσδιορίζει με σαφήνεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνδέοντας άμεσα την προοπτική αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση με ουσιαστικά βήματα στο Κυπριακό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Πυκνώνουν οι διπλωματικές διεργασίες για το Κυπριακό - Τα επόμενα βήματα

VIDEO - Πυκνώνουν οι διπλωματικές διεργασίες για το Κυπριακό - Τα επόμενα βήματα

  •  13.11.2026 - 20:57
Συνεχίζεται η προεκλογική κούρσα στον ΔΗΣΥ – Πού βρέθηκαν Αβέρωφ και Παμπορίδης

Συνεχίζεται η προεκλογική κούρσα στον ΔΗΣΥ – Πού βρέθηκαν Αβέρωφ και Παμπορίδης

  •  13.11.2026 - 22:05
Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός 62χρονος μετά από πτώση σε ανεγειρόμενη οικοδομή

Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός 62χρονος μετά από πτώση σε ανεγειρόμενη οικοδομή

  •  13.11.2026 - 16:57
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλα τα αεροσκάφη με εντολή της FAA

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλα τα αεροσκάφη με εντολή της FAA

  •  13.11.2026 - 23:11
Η συγκινητική επιστροφή του 60χρονου στην αγκαλιά των δικών του - Δείτε βίντεο

Η συγκινητική επιστροφή του 60χρονου στην αγκαλιά των δικών του - Δείτε βίντεο

  •  13.11.2026 - 20:15
Υπόθεση Στυλιανού: «Ο τζύρης μου με έδερε με το κολάνι» - Συγκλονιστική κατάθεση

Υπόθεση Στυλιανού: «Ο τζύρης μου με έδερε με το κολάνι» - Συγκλονιστική κατάθεση

  •  13.11.2026 - 16:06
Σπάει τη σιωπή του μέσω της Annie Alexui ο καταζητούμενος για την υπόθεση Ξιούρουππα – Σοβαροί ισχυρισμοί για απειλές, ναρκωτικά και αστυνομικούς

Σπάει τη σιωπή του μέσω της Annie Alexui ο καταζητούμενος για την υπόθεση Ξιούρουππα – Σοβαροί ισχυρισμοί για απειλές, ναρκωτικά και αστυνομικούς

  •  13.11.2026 - 15:34
Πατριώτες... κλάσεις ανώτεροι

Πατριώτες... κλάσεις ανώτεροι

  •  13.11.2026 - 21:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα