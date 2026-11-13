Δεν άντεξε άλλο Κύπριος οδηγός: Τους έκανε ρεζίλι στα social media - Δείτε φωτογραφία

Στη φωτογραφία διακρίνεται όχημα σταθμευμένο δίπλα σε πεζοδρόμιο, σε σημείο όπου υπάρχουν μεταλλικά κολωνάκια, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται σταθμευμένη και μοτοσικλέτα.

Ο χρήστης που δημοσίευσε τη φωτογραφία συνόδευσε την ανάρτησή του με την αιχμηρή φράση: «Κάθε μέρα και καινούργιοι. Οι σημερινοί μαλ....», εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγανάκτησή του.