Εφιάλτης για βρέφος στην Πάτρα: Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ επειδή οι γονείς του δεν του έδιναν φαγητό - Έχει δαγκώματα και στα πόδια

Όπως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς, το βρέφος ήταν υποσιτισμένο και έφερε δαγκώματα στα πόδια. Σύμφωνα πληροφορίες το μωρό μεταφέρθηκε από καταυλισμό στην Εγλυκάδα έχοντας υποστεί υπογλυκαιμικό κώμα.

Λόγω της κατάστασής της υγείας του οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο προκειμένου να διασωληνωθεί, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει αποσωληνωθεί.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα διαπίστωσαν ότι η σοβαρή επιδείνωση της υγείας του βρέφους οφείλεται στη συστηματική ασιτία στην οποία το υπέβαλαν οι ίδιοι του οι γονείς (21 ετών ο πατέρας και 26 ετών η μητέρα).

Μετά την αποκάλυψη αυτή, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 21χρονο και την 26χρονη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Το παιδί αναμένεται να εξεταστεί σήμερα από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα δαγκώματα στα πόδια οφείλονται σε τρωκτικά.

Protothema.gr