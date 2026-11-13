Συνελήφθη ο αδελφός του Πύρρου Δήμα για ντόπινγκ σε αθλητές άρσης βαρών - Έδινε αναβολικά και στον ανήλικο γιο του

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, εντός αγώνα, χορήγησης απαγορευμένης ουσίας στον ανήλικο αθλητή, υιό του. Συγκεκριμένα, στο αναλυθέν δείγμα ούρων του αθλητή, εντοπίστηκε η ουσία «οξανδρολόνη», η οποία κατατάσσεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του WADA. Ένεκα των ανωτέρω είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή αποκλεισμού δώδεκα 12 ετών και στον αθλητή αντίστοιχη 10 μηνών.



Ο 58χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (12/11) σε περιοχή της Αττικής, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως προπονητή άρσης βαρών, φέρεται να προμήθευε και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η περίπτωση ανήλικου αθλητή, στον οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε χορηγηθεί απαγορευμένη ουσία κατά τη διάρκεια αγώνα. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον αθλητή ανιχνεύθηκε ουσία η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).



Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού τόσο στον προπονητή όσο και στον αθλητή.



Κατασχέθηκαν 871 σκευάσματα και 15.000 ευρώ

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στην κατοικία του 58χρονου και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αττική, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:



- 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών.

- 17 δελτία αθλητών.

- Ιδιόχειρες σημειώσεις.

- Μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

- Το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.



Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά και χαρακτηρίζονται επιβλαβή για την υγεία όσων τα χρησιμοποιούν.



Σε βάρος του 58χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού και επιβλαβών φαρμάκων, ενώ οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα