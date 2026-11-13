«Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι ο Ανδρέας - Πότε θα γίνει η κηδεία

Ο Ανδρέας απεβίωσε στις 12.11.2026 σε ηλικία 89 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 14.11.2026 και ώρα 1:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Μακεδονίτισσα.

Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.