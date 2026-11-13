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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφώνει» Αβέρωφ για Volt και Φειδία ο Παμπορίδης - «Επί ποιας βάσης οι συνεννοήσεις;»

 13.11.2026 - 12:38
«Καρφώνει» Αβέρωφ για Volt και Φειδία ο Παμπορίδης - «Επί ποιας βάσης οι συνεννοήσεις;»

Αιχμές κατά του Αβέρωφ Νεοφύτου αφήνει ο Γιώργος Παμπορίδης, με φόντο τις εσωκομματικές διεργασίες στον Δημοκρατικό Συναγερμό για την επιλογή υποψηφίου στις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας αναδημοσίευσε τοποθετήσεις του συμπροέδρου του Volt, Πιέρου Κάρουλλα, και του προέδρου της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδία Παναγιώτου, οι οποίες θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως ενδείξεις πιθανής πολιτικής σύμπλευσης με μια ενδεχόμενη υποψηφιότητά του.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Γιώργου Παμπορίδη, ο οποίος θέτει δημόσια ερωτήματα προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου για το κατά πόσο έχουν πραγματοποιηθεί επαφές ή συνεννοήσεις με τους συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους και, κυρίως, σε ποιες αρχές και πολιτικές συγκλίσεις θα μπορούσε να βασίζεται μια τέτοια συνεργασία.

«Επιχειρείται να διαδοθεί μια εικόνα συνεννόησης»

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Παμπορίδης απευθύνεται προσωπικά στον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ, εκφράζοντας προβληματισμό για την εικόνα που, όπως εκτιμά, επιχειρείται να δημιουργηθεί σε αυτό το πρώιμο στάδιο της προεκλογικής διαδικασίας.

«Διακρίνω αγαπητέ μου @AverofCY ότι επιχειρείται να διαδοθεί μια εικόνα συνεννόησης με κάποιους πολιτικούς χώρους σε αυτό το πρώιμο στάδιο και διερωτώμαι επί ποιας βάσης στηρίζονται αυτές οι συνεννοήσεις και δηλώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Παμπορίδης υπογραμμίζει παράλληλα ότι, κατά την άποψή του, οποιαδήποτε συνεργασία με άλλο πολιτικό κόμμα για τη διακυβέρνηση του τόπου, ακόμη και με έναν ιδεολογικά συγγενή χώρο, θα πρέπει να στηρίζεται σε κοινές αρχές, αξίες και πολιτικά οράματα.

Το ερώτημα προς τον Αβέρωφ

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Γιώργος Παμπορίδης απευθύνει ένα σύντομο αλλά αιχμηρό ερώτημα προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου: «Για εσάς;»

Η δημόσια τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεργασίες στον ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 βρίσκονται στο επίκεντρο του εσωκομματικού ενδιαφέροντος, με το ζήτημα των πιθανών συνεργασιών και των πολιτικών συμμαχιών να αναδεικνύεται ήδη σε πεδίο αντιπαράθεσης.

Πάντως, οι αναδημοσιεύσεις στις οποίες αναφέρεται ο Γιώργος Παμπορίδης δεν συνιστούν από μόνες τους επιβεβαίωση οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ του Αβέρωφ Νεοφύτου και των συγκεκριμένων πολιτικών σχηματισμών.

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Οι διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές του 2028, έχουν αρχίσει να αποκτούν ολοένα και πιο έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, με τις πρώτες συγκρούσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις παρασκηνιακές συνεννοήσεις, να διαμορφώνουν ένα σκηνικό που αναμένεται να γίνει ακόμη πιο σύνθετο, τους επόμενους μήνες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που τα κόμματα αναζητούν υποψήφιους, συμμαχίες και στρατηγική για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

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