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ΔΙΕΘΝΗ

Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft: Προβλήματα και στο Claude AI, τι γίνεται με το ChatGPT και τα email

 13.11.2026 - 14:12
Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft: Προβλήματα και στο Claude AI, τι γίνεται με το ChatGPT και τα email

Προβλήματα και στην υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic καταγράφονται την Παρασκευή εν μέσω της εκτεταμένης βλάβης που επηρεάζει τις υπηρεσίες της Microsoft σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ δυσλειτουργίες παρουσιάζονται και στις συνδέσεις του ChatGPT με εφαρμογές της Microsoft.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα κατάστασης λειτουργίας του Claude, η εταιρεία διερευνά πρόβλημα που επηρεάζει την ταυτοποίηση των χρηστών στις υπηρεσίες Claude.ai και Claude Code.

«Διερευνούμε ένα πρόβλημα που αφορά την ταυτοποίηση χρηστών στο Claude.ai και στο Claude Code. Θα παρέχουμε νέα ενημέρωση το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η Anthropic.

Παράλληλα, η πλατφόρμα Downdetector έχει καταγράψει περισσότερες από 3.000 αναφορές χρηστών για προβλήματα στη λειτουργία του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς επηρεάζονται Claude και ChatGPT

Το Claude της Anthropic είναι μία από τις δύο μεγάλες υπηρεσίες λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που επηρεάζονται από τη βλάβη της Microsoft, με την άλλη να είναι το ChatGPT της OpenAI.

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με τις συνδέσεις των υπηρεσιών της με το Microsoft 365. «Τα εργαλεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερολογίου και αναζήτησης στη σύνδεση με το Microsoft 365 εξακολουθούν να αποτυγχάνουν στα περισσότερα αιτήματα. Το Claude για το Outlook παραμένει επηρεασμένο», ανέφερε η εταιρεία.

Αντίστοιχα προβλήματα ανακοίνωσε και η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, διευκρινίζοντας ότι οι δυσλειτουργίες αφορούν τις συνδέσεις με υπηρεσίες της Microsoft.

«Διερευνούμε ένα πρόβλημα με τις συνδέσεις Microsoft, εξαιτίας του οποίου ενδέχεται να μην λειτουργούν οι νέες συνδέσεις και τα εργαλεία να μην ανταποκρίνονται όπως αναμένεται. Θα δημοσιοποιήσουμε νέα ενημέρωση μόλις έχουμε περισσότερα στοιχεία», ανέφερε η OpenAI.

Microsoft: Σταδιακή βελτίωση, αλλά οι υπηρεσίες δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως

Η Microsoft εξέδωσε νέα ενημέρωση το μεσημέρι της Παρασκευής, επιβεβαιώνοντας ότι καταγράφεται βελτίωση σε ορισμένες υπηρεσίες, αλλά η συνολική εικόνα παραμένει ανομοιογενής. «Οι ενέργειες αποκατάστασης συνεχίζονται στις επηρεαζόμενες υποδομές του Microsoft 365 και προχωρούν σταδιακά», ανέφερε η εταιρεία και πρόσθεσε: «Παρατηρούμε σταδιακή βελτίωση σε αρκετές υπηρεσίες, ωστόσο η κατάσταση λειτουργίας τους εξακολουθεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις και η διαθέσιμη χωρητικότητα δεν έχει ακόμη επιστρέψει πλήρως στα κανονικά επίπεδα».

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανακοίνωση της Microsoft για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί.

«Για να προστατεύσουμε τα email που έχουν καθυστερήσει, παρατείναμε το χρονικό όριο παράδοσης στις 48 ώρες, ενώ συνεχίζεται η επεξεργασία των μηνυμάτων που βρίσκονται σε αναμονή και η εκκαθάριση των συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων», διευκρίνισε.

Η παράταση αυτή αποσκοπεί στο να δοθεί περισσότερος χρόνος στα συστήματα για να επεξεργαστούν και να παραδώσουν τα μηνύματα που έχουν καθυστερήσει εξαιτίας της βλάβης.

Αποκαταστάθηκε μέρος των υποδομών στην Ασία και τον Ειρηνικό

Σε νεότερη ανακοίνωσή της, η Microsoft γνωστοποίησε ότι έχει σημειωθεί πρόσθετη πρόοδος στην προσπάθεια αποκατάστασης των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κατάσταση λειτουργίας των συστημάτων της, οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν σε τμήματα των επηρεαζόμενων υποδομών στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού. «Έχουμε σημειώσει πρόσθετη πρόοδο προς την αποκατάσταση των υπηρεσιών, με τις σχετικές ενέργειες να έχουν ολοκληρωθεί σε τμήματα των επηρεαζόμενων υποδομών στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού», ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η κίνηση δεδομένων επανέρχεται σταδιακά, ενώ παρατηρείται βελτίωση σε βασικές λειτουργίες για τους πελάτες, όπως η πρόσβαση στα γραμματοκιβώτια και η επεξεργασία των email που είχαν καθυστερήσει.

Ωστόσο, η Microsoft προειδοποίησε ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν διαλείπουσες δυσλειτουργίες.

«Προτεραιότητά μας είναι πλέον η επέκταση αυτών των ενεργειών αποκατάστασης στις επηρεαζόμενες υποδομές άλλων περιοχών, παράλληλα με τη συνέχιση των προσπαθειών σταθεροποίησης και την προσθήκη επιπλέον δυναμικότητας για τη βελτίωση της σταθερότητας των υπηρεσιών», ανέφερε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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