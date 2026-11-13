Αυτό είναι το νησί της Maserati - Πού κατασκευάζεται

Την μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επέλεξε η Maserati για την επέκταση των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων, αποφασίζοντας πως το Ντουμπάι θα φιλοξενήσει ένα επαναστατικό εγχείρημα που «σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της μάρκας.

Συγκεκριμένα η Maserati επενδύει στην κατασκευή ενός ιδιωτικού τεχνητού νησιού 840 σύγχρονων πολυτελών κατοικιών με μια κεντρική λιμνοθάλασσα, ιδιωτικές παραλίες, ένα beach club, εγκαταστάσεις ευεξίας και άθλησης, μαρίνα για θαλάσσια σπορ και ένα πλωτό ιταλικό εστιατόριο αγκυροβολημένο κοντά στην ακτή.

Η σύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική χώρα θα πραγματοποιείται μέσω σκαφών μεταφοράς ανά 30 λεπτά και σύμφωνα με την κατασκευαστική εταιρεία που ανέλαβε την ανοικοδόμηση το τοπίο, η αρχιτεκτονική και ο εσωτερικός σχεδιασμός θα ακολουθούν το ιταλικό στυλ.

Οι εσωτερικοί χώροι αυτών των κατοικιών χαρακτηρίζονται από εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες και εκλεκτά υλικά όπως δέρματα με ιδιαίτερη υφή και ξύλο, ενώ πολλά από τα έπιπλα προέρχονται από τη συλλογή «Giorgetti Maserati Edition».

Το πλάνο της μάρκας προβλέπει 840 επώνυμες κατοικίες (branded residences), 7 βίλες πάνω στο νερό και 2 βίλες σε δέντρα για μόνιμη διαμονή, με τις πρώτες κατοικίες να είναι έτοιμες από το 2030 και μετά.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει 232 κατοικίες από στούντιο έως διαμερίσματα με ένα έως τέσσερα υπνοδωμάτια, καθεμία από τις οποίες θα διαθέτει τη δική της πισίνα και πανοραμικά παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή προσφέροντας εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα ή την πόλη.

Μέσω αυτών των κατοικιών η Maserati επιθυμεί να επεκτείνει το όνομά της πέρα από τις εκθέσεις αυτοκινήτων ποντάροντας στο ότι οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να έχουν το έμβλημα της Τρίαινας στην εξώπορτά τους.

Πηγή: carandmotor.gr