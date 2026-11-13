Κάνατε σχέδια για το Σαββατοκύριακο; - Δείτε πρώτα... τι καιρό θα κάνει

Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο πιθανό να παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια και αργότερα και στο εσωτερικό. Κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τη Δευτέρα και την Τρίτη ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία την Κυριακή αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση και μέχρι την Τρίτη μη αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει όμως να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.