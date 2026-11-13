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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Σύλληψη άστεγου μετά από άγρια συμπλοκή με σιδερολοστούς

 13.11.2026 - 15:43
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Σύλληψη άστεγου μετά από άγρια συμπλοκή με σιδερολοστούς

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο των ερευνών για την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν σιδερολοστοί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού μετέβησαν σήμερα στο συγκεκριμένο υποστατικό, όπου εντόπισαν αλλοδαπό να διαμένει παράνομα. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άστεγο, ο οποίος χρησιμοποιούσε την εγκαταλελειμμένη οικία ως χώρο διαμονής.

Ο άνδρας συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης εισόδου και μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Κατά την ανάκρισή του, φέρεται να ανέφερε ότι το βράδυ της Πέμπτης βρισκόταν στο κτήριο μαζί με άλλα πρόσωπα, όταν δέχθηκαν επίθεση από ομάδα άγνωστων αλλοδαπών. Όπως υποστήριξε, δεν γνωρίζει τους λόγους που οδήγησαν στην επίθεση, ενώ τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο σημείο επιχείρησαν να αμυνθούν.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, διήρκεσε μερικά λεπτά προτού τερματιστεί.

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Υπενθυμίζεται ότι η συμπλοκή καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο αποτυπώνονται σκηνές έντασης, με τη χρήση σιδερολοστών.

Oι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.

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