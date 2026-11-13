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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στην Πάφο: Μεγαλώνει η αγωνία για τον 60χρονο που πήγε για μανιτάρια - Ακαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες

 13.11.2026 - 14:37
Συναγερμός στην Πάφο: Μεγαλώνει η αγωνία για τον 60χρονο που πήγε για μανιτάρια - Ακαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 60χρονου Akkan Coșkun, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 12 Νοεμβρίου 2026, στην περιοχή «ΚΟΝΙΖΙ», στην Κοιλάδα των Κέδρων.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς το κοινό για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στις προσπάθειες εντοπισμού του 60χρονου.

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Ο Akkan Coșkun περιγράφεται ως εύσωμος, ύψους περίπου 1,84 μέτρων, με κοντά άσπρα μαλλιά και άσπρο, πυκνό μούσι. Κατά τον χρόνο της εξαφάνισής του φορούσε άσπρη φανέλα, χοντρό καρό πουκάμισο σε μωβ, μαύρο και άσπρο χρώμα, ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι και χαμηλές μπότες.

Οι Αρχές καλούν οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Κάμπου στο 22820956, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.

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