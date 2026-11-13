«Ο Χριστοδουλίδης δεν δέχτηκε τριμερή στην Αττάλεια» - Αιχμές Έρχιουρμαν και παρασκήνιο για την COP31

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, μιλώντας σε εκπομπή του καναλιού Τ και ερωτηθείς για την COP31 είπε ότι εκεί συνέβη αυτό που ανέμενε. Ο ίδιος ανέφερε πήρε πρόσκληση από τον Τούρκο Πρόεδρο ένα μήνα πριν, ενώ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πήρε πρόσκληση από την γραμματεία της διοργάνωσης. «Ο τρόπος αποστολής των προσκλήσεων αντανακλά και την υποδοχή. Γνωρίζαμε ότι δεν θα συμμετείχαμε στην οικογενειακή φωτογραφία. Αυτό αποτελεί την αντανάκλαση του υφιστάμενου στάτους κβο στη φωτογραφία», είπε.

Σε τέτοιες διοργανώσεις, πρόσθεσε, το ουσιαστικό ζήτημα είναι οι επαφές που μπορούν να πραγματοποιηθούν κι αυτές που έκανε αυτός, είπε, ήταν θετικές και ξεπεράσαν τις προσδοκίες του.

Δεν είχε, συνέχισε, προσδοκία να γίνει μια τριμερής συνάντηση στην Αττάλεια μεταξύ του ιδίου, του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του ΓΓ του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας ότι το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση της περασμένης Δευτέρας όπου ο ίδιος είπε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι θα μπορούσαν να συναντηθούν εκεί και η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ανέφερε από πλευράς της ότι αν ήθελαν εφόσον ο ΓΓ θα ήταν κι εκείνος εκεί, θα μπορούσαν να συναντηθούν. «Ο Χριστοδουλίδης δεν το δέχτηκε. Ως δικαιολογία ανέφερε ότι ο χρόνος τους δεν ήταν επαρκής», υποστήριξε.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε επίσης ότι «αν η COP31 δεν γινόταν στην Τουρκική Δημοκρατία, ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε εκεί. Αυτό είναι το καθεστώς. Και αυτό είναι το καθεστώς που λέμε ότι πρέπει να αλλάξει».

Μεθοδολογία

Αναφερόμενος στην πρόταση 4 σημείων για τη μεθοδολογίας, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι πριν αναλάβει τα καθήκοντά του έλεγε ότι είχε μια τέτοια πρόταση, της οποίας το πρώτο σημείο είναι η πολιτική ισότητα και βασικά στοιχεία της η εκ περιτροπής προεδρία και η τουλάχιστον μία θετική ψήφος.

Εμμένει σε αυτή του την πρόταση, πρόσθεσε, θεωρώντας ότι με αυτήν μπορεί να καταλήξει μια διαπραγμάτευση σε λύση. Διεξάγει, είπε, τη διαδικασία σε πλήρη διαβούλευση με την Τουρκική Δημοκρατία και υπενθύμισε την ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ μετά την τελευταία τριμερή συνάντηση.

Η τελευταία πρόταση

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με μια «πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα» (game changer), ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι σε αυτμή δεν υπάρχει κάτι που να παραχωρεί η τουρκοκυπριακή πλευρά.

Όσον αφορά το γιατί δεν την ανακοινώνει υποστήριξε ότι «ακόμα και πράγματα που δεν συζητήθηκαν στο τραπέζι διαρρέουν στον ελληνοκυπριακό Τύπο μέσα σε πέντε λεπτά. Το γεγονός ότι αυτό δεν διέρρευσε δείχνει ότι δεν το διέρρευσαν. Εφόσον δεν διέρρευσε, όπως είπα και στη συνέντευξη Τύπου, πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στη διπλωματία. Σε περίπτωση που διαρρεύσει, θα τεθεί από τον ελληνοκυπριακό Τύπο το ερώτημα 'Γιατί δεν το δέχτηκες αυτό;'”.

"Για μένα σημασία έχει να γίνεται δουλειά. Ας το αφήσουμε, ίσως μας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα. Δεν τίθεται θέμα να χάσει κάτι η τουρκοκυπριακή πλευρά από αυτή την πρόταση. Στην τριμερή συνάντηση που θα γίνει με τον Γκουτέρες, αυτή η πρόταση θα βρίσκεται στο τραπέζι. Ο ΟΗΕ δεν την είδε αρνητικά. Είναι κάτι που, κατά κάποιον τρόπο, βρίσκεται και στη δική τους ατζέντα», ανέφερε.

Οδοφράγματα

Αναφερόμενος στα σημεία διέλευσης, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι πρέπει να αξιολογήσουν σωστά την προσδοκία σε σχέση με το αποτέλεσμα. «Αν εγκαταλείπαμε τα θέματα της Μιας Μηλιάς, του Πυροΐου και της Αγλαντζιάς και λέγαμε ότι ανοίγουμε μόνο τον Κάμπο και τη Λουρουτζίνα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Όμως εμείς είπαμε ότι τα αφήνουμε αυτά για την τριμερή συνάντηση»., είπε

Για τις επερχόμενες «εκλογές» στα κατεχόμενα, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι η «προεδρία» θα συνεχίσει να παραμένει "αμερόληπτη και ανεξάρτητη και σε αυτή τη διαδικασία".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ