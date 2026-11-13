Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 60χρονου που χάθηκε στο Δάσος Πάφου - Εντοπίστηκε στους Μαύρους Γκρεμούς

Ο άνδρας εντοπίστηκε τελικά στην ιδιαίτερα δύσβατη και απρόσιτη περιοχή των «Μαύρων Γκρεμών», έπειτα από πολύωρες και συντονισμένες έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 60χρονο εντόπισε προσωπικό του Τμήματος Δασών, ενώ αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς του από το σημείο με τη συνδρομή ελικοπτέρου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του και αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο 60χρονος, Akkan Coșkun, είχε μεταβεί στην περιοχή «Κονίζι», στην Κοιλάδα των Κέδρων, μαζί με ακόμη δύο πρόσωπα για συλλογή μανιταριών. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα ίχνη τους χάθηκαν, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Οι δύο συνοδοί του εντοπίστηκαν νωρίτερα, ωστόσο οι έρευνες συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του τρίτου προσώπου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της Αστυνομίας, του Τμήματος Δασών, της Υπηρεσίας Θήρας και εθελοντικές ομάδες, ενώ επιστρατεύθηκαν ανιχνευτικοί σκύλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη με θερμικές κάμερες και ελικόπτερο.

Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής δυσχέρανε σημαντικά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, οι οποίες τελικά στέφθηκαν με επιτυχία, βάζοντας τέλος στην αγωνία για την τύχη του 60χρονου.