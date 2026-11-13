Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοβαρό εργατικό ατύχημα στη Λάρνακα: 61χρονος φέρεται να έπεσε από σκαλωσιά - Οι πρώτες πληροφορίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Λάρνακα: 61χρονος φέρεται να έπεσε από σκαλωσιά - Οι πρώτες πληροφορίες

 13.11.2026 - 14:56
Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Λάρνακα: 61χρονος φέρεται να έπεσε από σκαλωσιά - Οι πρώτες πληροφορίες

Νέο σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στο Αυδελλερό, με θύμα 61χρονο Ελληνοκύπριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 61χρονος φέρεται να έπεσε από σκαλωσιά, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, σε ανεγειρόμενη οικοδομή. Ο 61χρονος φέρεται να μην έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου μεταβαίνουν στη σκηνή, προκειμένου να διενεργήσουν εξετάσεις και να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες του σοβαρου ατυχήματος.

Τα αίτια και οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χαμός στη Λεμεσό: Καρέ καρέ άγρια συμπλοκή με σιδερολοστούς στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο
Στιγμές τρόμου για γνωστή τραγουδίστρια: Έπεσε ενώ χόρευε στη σκηνή – Δείτε βίντεο
Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή η 56χρονη αστυφύλακας Άντρη Χατζηκωνσταντίνου – Πότε θα γίνει η κηδεία της
Αεροσκάφος χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο κατά την προσγείωση στο Χίθροου - Δείτε βίντεο
Χάθηκε αυτή η όμορφη γατούλα κοντά σε δημοτικό σχολείο στην Κύπρο – Έκκληση για βοήθεια
«Δεν κάλεσα τα παιδιά μου στον γάμο μου» - Τι αποκαλύπτει γνωστός δημοσιογράφος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σχέσεις: Γιατί είναι απαραίτητα τα υγιή όρια;

 13.11.2026 - 14:49
Επόμενο άρθρο

Δύο χρόνια φυλακή σε 38χρονο για εισαγωγή ναρκωτικών – Εντοπίστηκαν σε ταχυδρομικό πακέτο

 13.11.2026 - 14:57
Προεδρικές εκλογές 2028: Παμπορίδης εναντίον κομματικής ηγεσίας, Μαυρογιάννης στο παιχνίδι και ΔΗΚΟ - ΕΛΑΜ σε τροχιά Χριστοδουλίδη

Προεδρικές εκλογές 2028: Παμπορίδης εναντίον κομματικής ηγεσίας, Μαυρογιάννης στο παιχνίδι και ΔΗΚΟ - ΕΛΑΜ σε τροχιά Χριστοδουλίδη

Οι διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές του 2028, έχουν αρχίσει να αποκτούν ολοένα και πιο έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, με τις πρώτες συγκρούσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις παρασκηνιακές συνεννοήσεις, να διαμορφώνουν ένα σκηνικό που αναμένεται να γίνει ακόμη πιο σύνθετο, τους επόμενους μήνες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που τα κόμματα αναζητούν υποψήφιους, συμμαχίες και στρατηγική για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρικές εκλογές 2028: Παμπορίδης εναντίον κομματικής ηγεσίας, Μαυρογιάννης στο παιχνίδι και ΔΗΚΟ - ΕΛΑΜ σε τροχιά Χριστοδουλίδη

Προεδρικές εκλογές 2028: Παμπορίδης εναντίον κομματικής ηγεσίας, Μαυρογιάννης στο παιχνίδι και ΔΗΚΟ - ΕΛΑΜ σε τροχιά Χριστοδουλίδη

  •  13.11.2026 - 06:21
VIDEO: ΠτΔ: Αναμένουμε συγκεκριμένη ημερομηνία για Τριμερή – Στόχος περαιτέρω θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό

VIDEO: ΠτΔ: Αναμένουμε συγκεκριμένη ημερομηνία για Τριμερή – Στόχος περαιτέρω θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό

  •  13.11.2026 - 11:33
Τυχικός: Παρέδωσε υπόμνημα στον Αρχιεπίσκοπο αντί να υπογράψει τη λίβελο πίστεως – Αποφασίζει η Ιερά Σύνοδος

Τυχικός: Παρέδωσε υπόμνημα στον Αρχιεπίσκοπο αντί να υπογράψει τη λίβελο πίστεως – Αποφασίζει η Ιερά Σύνοδος

  •  13.11.2026 - 12:15
Σηκώθηκαν ελικόπτερα για τον 60χρονο που πήγε για μανιτάρια και αγνοείται: Μεγάλη επιχείρηση στο Δάσος Πάφου - Δείτε βίντεο

Σηκώθηκαν ελικόπτερα για τον 60χρονο που πήγε για μανιτάρια και αγνοείται: Μεγάλη επιχείρηση στο Δάσος Πάφου - Δείτε βίντεο

  •  13.11.2026 - 10:35
«Θέλω τη Βουλή διαστημόπλοιο» – Η πρόταση που ξεχώρισε στη συζήτηση για το νέο κτήριο

«Θέλω τη Βουλή διαστημόπλοιο» – Η πρόταση που ξεχώρισε στη συζήτηση για το νέο κτήριο

  •  13.11.2026 - 14:26
«Καρφώνει» Αβέρωφ για Volt και Φειδία ο Παμπορίδης - «Επί ποιας βάσης οι συνεννοήσεις;»

«Καρφώνει» Αβέρωφ για Volt και Φειδία ο Παμπορίδης - «Επί ποιας βάσης οι συνεννοήσεις;»

  •  13.11.2026 - 12:38
Στους δρόμους η ΕΦΕΝ: Αντικατοχική πορεία στην καρδιά της Λευκωσίας - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στους δρόμους η ΕΦΕΝ: Αντικατοχική πορεία στην καρδιά της Λευκωσίας - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  13.11.2026 - 11:20
ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ: Βγήκαν τα ζευγάρια - Ματσάρες στη Β' Φάση!

ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ: Βγήκαν τα ζευγάρια - Ματσάρες στη Β' Φάση!

  •  13.11.2026 - 11:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα