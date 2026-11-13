Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Λάρνακα: 61χρονος φέρεται να έπεσε από σκαλωσιά - Οι πρώτες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 61χρονος φέρεται να έπεσε από σκαλωσιά, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, σε ανεγειρόμενη οικοδομή. Ο 61χρονος φέρεται να μην έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου μεταβαίνουν στη σκηνή, προκειμένου να διενεργήσουν εξετάσεις και να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες του σοβαρου ατυχήματος.

Τα αίτια και οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται.