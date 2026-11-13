Τζόνι Ντεπ: Όταν έγινα πατέρας, κατάλαβα ξαφνικά για ποιον λόγο είχαν γίνει όλα στη ζωή μου

Προεδρικές εκλογές 2028: Παμπορίδης εναντίον κομματικής ηγεσίας, Μαυρογιάννης στο παιχνίδι και ΔΗΚΟ - ΕΛΑΜ σε τροχιά Χριστοδουλίδη
Οι διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές του 2028, έχουν αρχίσει να αποκτούν ολοένα και πιο έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, με τις πρώτες συγκρούσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις παρασκηνιακές συνεννοήσεις, να διαμορφώνουν ένα σκηνικό που αναμένεται να γίνει ακόμη πιο σύνθετο, τους επόμενους μήνες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που τα κόμματα αναζητούν υποψήφιους, συμμαχίες και στρατηγική για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.