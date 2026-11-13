Εικόνα άλλης εποχής: Σπάνιο ιστορικό στιγμιότυπο από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το 1950

Συγκεκριμένα, πολίτης ανάρτησε στη σελίδα στο Facebook «Η Λευκωσία του Χτες», μια ξεχωριστή φωτογραφία από μια άλλη εποχή, παρουσιάζοντας νοσοκόμες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας την ώρα της ξεκούρασής τους, μετά την εκπαίδευση για τη φροντίδα των ασθενών.

Πρόκειται για ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο που μας ταξιδεύει 76 χρόνια πίσω, αναδεικνύοντας την καθημερινότητα, τις συνθήκες εργασίας αλλά και την ανθρώπινη πλευρά των νοσηλευτριών εκείνης της εποχής.

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