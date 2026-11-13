Ωρες αγωνίας: Αγνοείται η τύχη 39χρονου στην Πάφο - Μπορείτε να βοηθήσετε;

Ο 39χρονος περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70μ., με μαύρα κοντά μαλλιά, ενώ φέρεται να έχει μουστάκι.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στον τηλεφωνικό αριθμό 26-806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

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