Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΩρες αγωνίας: Αγνοείται η τύχη 39χρονου στην Πάφο - Μπορείτε να βοηθήσετε;
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ωρες αγωνίας: Αγνοείται η τύχη 39χρονου στην Πάφο - Μπορείτε να βοηθήσετε;

 13.11.2026 - 16:00
Ωρες αγωνίας: Αγνοείται η τύχη 39χρονου στην Πάφο - Μπορείτε να βοηθήσετε;

Ο Silwal Anoj, 39 ετών, από το Νεπάλ, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στην Πάφο, από τις 10/11/2026, σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία στις 13/11/2026.

Ο 39χρονος περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70μ., με μαύρα κοντά μαλλιά, ενώ φέρεται να έχει μουστάκι.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στον τηλεφωνικό αριθμό 26-806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

 

Δείτε τη φωτογραφία

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χαμός στη Λεμεσό: Καρέ καρέ άγρια συμπλοκή με σιδερολοστούς στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο
Στιγμές τρόμου για γνωστή τραγουδίστρια: Έπεσε ενώ χόρευε στη σκηνή – Δείτε βίντεο
Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή η 56χρονη αστυφύλακας Άντρη Χατζηκωνσταντίνου – Πότε θα γίνει η κηδεία της
Αεροσκάφος χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο κατά την προσγείωση στο Χίθροου - Δείτε βίντεο
Χάθηκε αυτή η όμορφη γατούλα κοντά σε δημοτικό σχολείο στην Κύπρο – Έκκληση για βοήθεια
«Δεν κάλεσα τα παιδιά μου στον γάμο μου» - Τι αποκαλύπτει γνωστός δημοσιογράφος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νίκος Ψαρράς: «Όταν ζητάς σεβασμό, πρέπει και εσύ ο ίδιος να δείξεις στο παιδί σου ότι σέβεσαι»

 13.11.2026 - 15:56
Επόμενο άρθρο

Υπόθεση Στυλιανού: «Ο τζύρης μου με έδερε με το κολάνι» - Συγκλονιστική κατάθεση

 13.11.2026 - 16:06
Προεδρικές εκλογές 2028: Παμπορίδης εναντίον κομματικής ηγεσίας, Μαυρογιάννης στο παιχνίδι και ΔΗΚΟ - ΕΛΑΜ σε τροχιά Χριστοδουλίδη

Προεδρικές εκλογές 2028: Παμπορίδης εναντίον κομματικής ηγεσίας, Μαυρογιάννης στο παιχνίδι και ΔΗΚΟ - ΕΛΑΜ σε τροχιά Χριστοδουλίδη

Οι διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές του 2028, έχουν αρχίσει να αποκτούν ολοένα και πιο έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, με τις πρώτες συγκρούσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις παρασκηνιακές συνεννοήσεις, να διαμορφώνουν ένα σκηνικό που αναμένεται να γίνει ακόμη πιο σύνθετο, τους επόμενους μήνες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που τα κόμματα αναζητούν υποψήφιους, συμμαχίες και στρατηγική για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρικές εκλογές 2028: Παμπορίδης εναντίον κομματικής ηγεσίας, Μαυρογιάννης στο παιχνίδι και ΔΗΚΟ - ΕΛΑΜ σε τροχιά Χριστοδουλίδη

Προεδρικές εκλογές 2028: Παμπορίδης εναντίον κομματικής ηγεσίας, Μαυρογιάννης στο παιχνίδι και ΔΗΚΟ - ΕΛΑΜ σε τροχιά Χριστοδουλίδη

  •  13.11.2026 - 06:21
VIDEO: ΠτΔ: Αναμένουμε συγκεκριμένη ημερομηνία για Τριμερή – Στόχος περαιτέρω θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό

VIDEO: ΠτΔ: Αναμένουμε συγκεκριμένη ημερομηνία για Τριμερή – Στόχος περαιτέρω θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό

  •  13.11.2026 - 11:33
Τυχικός: Παρέδωσε υπόμνημα στον Αρχιεπίσκοπο αντί να υπογράψει τη λίβελο πίστεως – Αποφασίζει η Ιερά Σύνοδος

Τυχικός: Παρέδωσε υπόμνημα στον Αρχιεπίσκοπο αντί να υπογράψει τη λίβελο πίστεως – Αποφασίζει η Ιερά Σύνοδος

  •  13.11.2026 - 12:15
Υπόθεση Στυλιανού: «Ο τζύρης μου με έδερε με το κολάνι» - Συγκλονιστική κατάθεση

Υπόθεση Στυλιανού: «Ο τζύρης μου με έδερε με το κολάνι» - Συγκλονιστική κατάθεση

  •  13.11.2026 - 16:06
Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 60χρονου που χάθηκε στο Δάσος Πάφου - Εντοπίστηκε στους Μαύρους Γκρεμούς

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 60χρονου που χάθηκε στο Δάσος Πάφου - Εντοπίστηκε στους Μαύρους Γκρεμούς

  •  13.11.2026 - 15:52
«Καρφώνει» Αβέρωφ για Volt και Φειδία ο Παμπορίδης - «Επί ποιας βάσης οι συνεννοήσεις;»

«Καρφώνει» Αβέρωφ για Volt και Φειδία ο Παμπορίδης - «Επί ποιας βάσης οι συνεννοήσεις;»

  •  13.11.2026 - 12:38
Σπάει τη σιωπή του μέσω της Annie Alexui ο καταζητούμενος για την υπόθεση Ξιούρουππα – Σοβαροί ισχυρισμοί για απειλές, ναρκωτικά και αστυνομικούς

Σπάει τη σιωπή του μέσω της Annie Alexui ο καταζητούμενος για την υπόθεση Ξιούρουππα – Σοβαροί ισχυρισμοί για απειλές, ναρκωτικά και αστυνομικούς

  •  13.11.2026 - 15:34
«Θέλω τη Βουλή διαστημόπλοιο» – Η πρόταση που ξεχώρισε στη συζήτηση για το νέο κτήριο

«Θέλω τη Βουλή διαστημόπλοιο» – Η πρόταση που ξεχώρισε στη συζήτηση για το νέο κτήριο

  •  13.11.2026 - 14:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα