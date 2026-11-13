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ΔΙΕΘΝΗ

Υπόθεση - σοκ στη Βρετανία: Ο σύζυγός της τη νάρκωνε και τη βίαζε με τη συμμετοχή άλλων ανδρών

 13.11.2026 - 16:41
Υπόθεση - σοκ στη Βρετανία: Ο σύζυγός της τη νάρκωνε και τη βίαζε με τη συμμετοχή άλλων ανδρών

Μια γυναίκα ο σύζυγος της οποίας τη νάρκωνε και τη βίαζε, μεταδίδοντας ζωντανά τις αποτρόπαιες πράξεις του στο Διαδίκτυο, αποφάσισε να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

Η Λόρα Μπίσοπ ελπίζει ότι δημοσιοποιώντας την υπόθεσή της θα εντοπιστούν και άλλοι άνδρες τους οποίους καλούσε ο σύντροφός της για να την κακοποιήσουν ενώ εκείνη ήταν ναρκωμένη.

Η Μπίσοπ έπεσε θύμα μιας αποτρόπαιας επίθεσης από τον σύζυγό της, τον 48χρονο Ντάνιελ Μπίσοπ, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, και ενώ ήταν σε εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της δίκης του το 2022 στο δικαστήριο του Μπρίστολ αποκαλύφθηκε ότι εκείνος της χορηγούσε, κρυφά, ηρεμιστικά, ρίχνοντάς τα στο ποτό της. Στη συνέχεια τη βίαζε και μετέδιδε τις πράξεις του ζωντανά στο Διαδίκτυο, ενώ είχε κανονίσει και τη συμμετοχή ενός ακόμη άνδρα. Η Λόρα έχει περιγράψει πώς ξύπνησε γυμνή στο κρεβάτι της ενώ τη βίαζαν. Όπως είπε, κοίταξε αμέσως προς τα δεξιά και είδε τον σύζυγό της να στέκεται στην πόρτα. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκε ότι θα τη σκότωναν.

Ο Μπίσοπ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 14 ετών και οκτώ μηνών, αφού παραδέχθηκε τις κατηγορίες του βιασμού και της χορήγησης ουσίας με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικού αδικήματος.

Το θύμα αναζητεί ακόμα 7 άντρες που φέρονται να τη βίασαν

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε, επίσης, ότι ο Μπίσοπ είχε προσεγγίσει και άλλους άνδρες προκειμένου να βιάσουν τη σύζυγό του, ωστόσο εκείνοι αρνήθηκαν. Μετά τη φυλάκισή του η Λόρα άρχισε να ηχογραφεί κρυφά τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους αναζητώντας απαντήσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, όπως υποστηρίζει, ο πρώην σύζυγός της παραδέχθηκε ότι είχε προσκαλέσει συνολικά επτά άνδρες στο σπίτι τους για να την κακοποιήσουν, τους οποίους είχε εντοπίσει μέσω ιστοσελίδων ανταλλαγής συντρόφων. Πιστεύει πως τη νάρκωνε ρίχνοντας φαρμακευτική ουσία σε μορφή σκόνης στο τζιν τόνικ της, με σκοπό να μένει αναίσθητη.

Σε ηχογράφηση που παρουσίασε το ITV News, ο Μπίσοπ φέρεται να λέει ότι επρόκειτο για επτά άνδρες, με τον τελευταίο να επιστρέφει για δεύτερη φορά, κάτι που σημαίνει ότι η κακοποίηση σημειώθηκε σε οκτώ διαφορετικές περιστάσεις.

Αιχμές για την αστυνομία

Η Λόρα κατηγορεί την αστυνομία ότι έχασε ευκαιρίες να συγκεντρώσει κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, όπως η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στα κλινοσκεπάσματα, αλλά και να εντοπίσει τους υπόλοιπους δράστες. Μιλώντας στο ITV News, εξέφρασε τον φόβο πως οι άνδρες που συμμετείχαν στην κακοποίησή της ενδέχεται να έχουν συζύγους ή συντρόφους που βρίσκονται δίπλα τους και κακοποιούνται. «Αυτά τα λάθη της αστυνομίας έχουν θέσει σε κίνδυνο και άλλες γυναίκες», τόνισε.

 Η υπόθεσή της παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, την οποία ο σύζυγός της νάρκωνε και βίαζε, προσκαλώντας δεκάδες άλλους άνδρες να τη βιάσουν ενώ βρισκόταν αναίσθητη.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας εξέφρασε τη λύπη του για το ότι η Λόρα αισθάνεται πως απογοητεύτηκε από πτυχές της έρευνας. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στο να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να εντοπίσουμε τυχόν άλλους δράστες που διέπραξαν αδικήματα εις βάρος της και να διασφαλίσουμε πως θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», δήλωσε.

Πηγή: protothema.gr

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