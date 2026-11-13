Microsoft: Βελτιώνεται η λειτουργία του Outlook αλλά η παγκόσμια βλάβη συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα

Σύμφωνα με το Bloomberg, σε ενημέρωση που εξέδωσε περίπου στις 16:00 ώρα Ελλάδας, η Microsoft ανέφερε ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες της βελτιώνεται και ότι ο όγκος των email που περιμένουν να παραδοθούν έχει μειωθεί σημαντικά, πλησιάζοντας τα φυσιολογικά επίπεδα.

Προειδοποίησε, πάντως, ότι οι χρήστες ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε περισσότερα από 20 προϊόντα και υπηρεσίες της, μεταξύ των οποίων το Outlook, το Teams και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Copilot.

Η βλάβη ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης και επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές του κόσμου. Σύμφωνα με το Downdetector, αναφορές για προβλήματα καταγράφηκαν σε περισσότερες από 70 χώρες, με εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες να δηλώνουν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν στις υπηρεσίες της Microsoft.

Οι συνέπειες της βλάβης δεν περιορίστηκαν στην προσωπική και επαγγελματική αλληλογραφία.

Στη Βρετανία, προβλήματα στις επικοινωνίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) οδήγησαν στην αναβολή ορισμένων ιατρικών διαδικασιών. Το νοσοκομείο Guy’s and St Thomas’ στο Λονδίνο ενημέρωσε τους ασθενείς ότι το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο δεν λειτουργούσε, διευκρινίζοντας πάντως ότι οι προγραμματισμένες επεμβάσεις πραγματοποιούνταν κανονικά.

Αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας ανακοίνωσαν επίσης ότι δεν μπορούσαν να δεχθούν καταγγελίες μέσω διαδικτύου.

Στην Ιαπωνία, το υπουργείο Οικονομικών έμεινε χωρίς δυνατότητα λήψης email για μεγάλο μέρος της ημέρας, καλώντας όσους είχαν επείγοντα ζητήματα να επικοινωνούν τηλεφωνικά. Άλλα υπουργεία κατέφυγαν ακόμη και σε έντυπες ανακοινώσεις για να ενημερώνουν τους δημοσιογράφους σχετικά με το ημερήσιο πρόγραμμά τους.

Στη Νέα Ζηλανδία, οι αρχές μετανάστευσης ανέστειλαν την εξέταση όλων των αιτήσεων για χορήγηση βίζας μέχρι νεωτέρας, ενώ στη Σιγκαπούρη και την Ινδία καταγράφηκαν προβλήματα στις επικοινωνίες χρηματιστών και χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων.

Η Euronext, η οποία διαχειρίζεται ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, ενημέρωσε ότι δεν ήταν διαθέσιμη η επικοινωνία μέσω email.

Η βλάβη ανάγκασε επίσης μεγάλες επιχειρήσεις να αλλάξουν τον προγραμματισμό τους.

Ο ελβετικός όμιλος ειδών πολυτελείας Richemont και η αμερικανική κατασκευάστρια φορτηγών και λεωφορείων Workhorse Group ανέβαλαν προγραμματισμένες ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων. Η Richemont δημοσίευσε στη συνέχεια τα αποτελέσματά της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, προβλήματα αντιμετώπισε και η PVH, μητρική εταιρεία των Calvin Klein και Tommy Hilfiger.

Ο όμιλος είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να μειώσει το προσωπικό του κατά περίπου 4% παγκοσμίως. Ωστόσο, ορισμένες συναντήσεις με εργαζομένους στην Ασία, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν το πρωί της Παρασκευής για να τους ανακοινωθούν οι αποφάσεις, αναβλήθηκαν εξαιτίας της βλάβης.

Τι γνωρίζει η Microsoft για την αιτία

Παρά τις πολύωρες προσπάθειες των τεχνικών της, η Microsoft δεν έχει ακόμη προσδιορίσει την ακριβή αιτία του προβλήματος.

Η εταιρεία ανέφερε ότι ορισμένοι διακομιστές δέχθηκαν υπερβολικά μεγάλο φόρτο, με αποτέλεσμα βασικές λειτουργίες τους να σταματήσουν να ανταποκρίνονται.

Αρχικά επιχείρησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μεταφέροντας την κίνηση σε άλλα συστήματα και επανεκκινώντας διακομιστές. Όμως ορισμένα συστήματα παρουσίασαν ξανά δυσλειτουργίες μόλις άρχισαν να δέχονται νέες συνδέσεις.

Οι τεχνικοί συνεχίζουν να αποκαθιστούν σταδιακά τις υπηρεσίες και να μειώνουν τις καθυστερήσεις στην παράδοση email.

Η Microsoft διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης ενέργειας ή κυβερνοεπίθεσης και δεσμεύτηκε να δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια μετά την πλήρη αποκατάσταση.

Πόσο εξαρτώνται οι υπηρεσίες από τη Microsoft

Η έκταση των προβλημάτων οφείλεται και στο γεγονός ότι τα προγράμματα της Microsoft χρησιμοποιούνται καθημερινά από κυβερνήσεις, νοσοκομεία και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Το Microsoft 365, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Outlook, το Teams, το Word και το Excel, έχει περισσότερους από 450 εκατομμύρια εμπορικούς χρήστες, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία τον προηγούμενο μήνα.

Μιλώντας στο Bloomberg, ο Στέφανο Μέλε, δικηγόρος στη Ρώμη με ειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια, επισήμανε ότι η συγκέντρωση κρίσιμων τεχνολογικών υπηρεσιών σε λίγους μεγάλους παρόχους μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικά συστήματα.

Παρόμοιες συνέπειες είχε η προβληματική ενημέρωση λογισμικού της CrowdStrike το 2024, η οποία προκάλεσε ακυρώσεις πτήσεων και δυσλειτουργίες σε επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες διεθνώς.

Στην περίπτωση της Microsoft, η αποκατάσταση έχει ήδη διαρκέσει πολύ περισσότερο από μια συνηθισμένη ολιγόωρη διακοπή. Παρά τη βελτίωση που ανακοίνωσε την Παρασκευή, η εταιρεία δεν έχει δώσει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επαναφορά των υπηρεσιών της.

Πηγή: protothema.gr