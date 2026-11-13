Ένταση στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: Το δικαστήριο διέταξε πραγματογνωμοσύνη στο κατασχεμένο υλικό

Οι συγγενείς προχώρησαν μέσω των συνηγόρων τους σε δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από συγγενείς θυμάτων.

Το παρόν στο δικαστήριο έδωσε ο Σπυρίδων Πατέρας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ που κάθεται στο εδώλιο μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού και την υπεύθυνη της εταιρίας σεκιούριτι.

Μια συνεδρίαση γεμάτη εντάσεις

Όλα ξεκίνησαν όταν διεξαγόταν η συζήτηση των αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης για την αποβολή των συγγενών από την υποστήριξη της κατηγορίας. Τότε ο συνήγορος του υπεύθυνου της εταιρείας σεκιούριτι, Βασίλης Καπερνάρος, τοποθετήθηκε για τη μη αποδοχή των σχετικών δηλώσεων παράστασης. Από την πλευρά της υπεράσπισης υποστηρίχθηκε ότι ο μόνος που θα μπορούσε να επικαλεστεί βλάβη από τα συγκεκριμένα αδικήματα είναι ο εφέτης ανακριτής.

Τα όσα ελέχθησαν προκάλεσαν έντονη αντίδραση της Ελένης Βασάρα, η οποία έχασε την κόρη της Αγάπη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, είπε προς την έδρα «Αν αποβληθούμε εμείς, με ποιους θα δικάσετε;».

Οι δικηγόροι των συγγενών δήλωσαν προς το δικαστήριο πως η μη προσκόμιση του βιντεοληπτικού υλικού από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, παρά το σχετικό αίτημα του εφέτη ανακριτή προς τον ΟΣΕ, εμπόδισε την ανακριτική έρευνα για τις αιτίες της τραγωδίας.

Το δικαστήριο, με απόφαση του, δέχθηκε εν μέρει τις αντιρρήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης κατά των δηλώσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας. Δέχθηκε τις δηλώσεις όλων των συγγενών για τις πράξεις της υπεξαγωγής εγγράφων και της ηθικής αυτουργίας στην υπεξαγωγή.

Στην αίθουσα υπήρξε εκ νέου ένταση για το κατασχεμένο υλικό της προηγούμενης δίκης

Ο συνήγορος συγγενών Δημήτρης Σκαρίπας και ο Βασίλης Καπερνάρος αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις μέσα στο δικαστήριο με εκφράσεις όπως “ανόητε” και “λες ανοησίες”, καθώς και με τις φράσεις «κάνε μου μήνυση» και «την ανοησία και ο Θεός τη φοβήθηκε».

Η ένταση συνεχίστηκε όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου παρενέβη, λέγοντας πως όποιος από το ακροατήριο συνεχίσει να μιλάει θα απομακρύνεται από αστυνομικούς. Τότε η Ελένη Βασάρα απευθυνόμενη στην έδρα είπε «Δεν βγαίνω έξω, να με συλλάβετε». Αστυνομικοί που βρίσκονταν στην αίθουσα την πλησίασαν, ζητώντας της να παραμείνει στη θέση της.

Η Μαρία Καρυστιανού δια της εκπροσώπου της ζήτησε να παραδοθούν στους συγγενείς τα βίντεο που είχαν παραδώσει οι δικαστικοί πραγματογνώμονες από την προηγούμενη δικαστική διαδικασία. Ακολούθως το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι διατάσσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), πριν από την απόδοση των κατασχεθέντων.

Η απόφαση αυτή συνάντησε τη σφοδρή αντίδραση της κας Καρυστιανού. «Καμία εμπιστοσύνη, να εξαιρεθείτε. Πείτε μας ότι πάτε να τα μπαζώσετε όλα. Μας βασανίζετε. Ζητάω εξαίρεση», τόνισε.

Η πρόεδρος παρενέβη για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όμως η κα Καρυστιανού συνέχισε λέγοντας: «Αν σας φέρουν το παιδί σας σε σακούλα, να μου πείτε μετά να ηρεμήσω».

Το αίτημα της κας Καρυστιανού για εξαίρεση της έδρας θα τεθεί την ερχόμενη Τρίτη, οπότε το δικαστήριο θα συνεδριάσει εκ νέου, αφού πρώτα εξεταστεί από το συμβούλιο πλημμελειοδικών.

Μετά τη διαδικασία, η Ελένη Βασάρα, γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, δήλωσε μεταξύ άλλων στους δημοσιογράφους ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ξεχωριστές δίκες για το δυστύχημα.

Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι δεν την ενδιαφέρει να τελειώσει γρήγορα η διαδικασία, αλλά ότι την ενδιαφέρει να γίνει η διαδικασία σωστά και τόνισε ότι επιμένει στην εξαίρεση.

Η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσιά είπε ότι είναι αντίθετη με το να αναλάβει η ΔΕΕ την πραγματογνωμοσύνη και μάλιστα τόνισε ότι δεν αποφασίστηκε ποιος ήταν ο λόγος για να διεξαχθεί η πραγματογνωμοσύνη.