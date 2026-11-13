Τρία τουρκικά πολεμικά πλοία σε Κερύνεια και Αμμόχωστο για την επέτειο ανακήρυξης ψευδοκράτους

Όπως αναφέρεται, το περιπολικό «TCG Karadeniz Ereğli» (P-1214) θα βρίσκεται στο λιμάνι της Κερύνειας, ενώ η πυραυλάκατος «TCG Tufan» (P-333) και το περιπολικό «TCG Karataş» (P-1212) στο λιμάνι της Αμμοχώστου.