Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕνώπιον δικαστηρίου ο Δήμαρχος Δρομολαξιάς-Μενεού για υπόθεση που εκκρεμεί έπειτα από καταγγελία εναντίον του
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενώπιον δικαστηρίου ο Δήμαρχος Δρομολαξιάς-Μενεού για υπόθεση που εκκρεμεί έπειτα από καταγγελία εναντίον του

 13.11.2026 - 18:31
Ενώπιον δικαστηρίου ο Δήμαρχος Δρομολαξιάς-Μενεού για υπόθεση που εκκρεμεί έπειτα από καταγγελία εναντίον του

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Δρομολαξιάς–Μενεού, Κύπρος Ανδρονίκου, στο πλαίσιο της υπόθεσης που εκκρεμεί εναντίον του, έπειτα από καταγγελία του Αντιδημάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Δρομολαξιάς–Μενεού, Γιάννου Ιωάννου.

Ο δικηγόρος, του Δημάρχου Δρομολαξιάς Μενεού, Γιάννης Πολυχρόνης, ανέφερε πως «σήμερα θέσαμε ενώπιον του Δικαστηρίου γενικά τη θέση του Δημάρχου ότι οι λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου δεν αποκαλύπτουν αδίκημα και ότι με τη παρούσα ιδιωτική  ποινική υπόθεση αποπειράται η ποινικοποίηση της ελευθερίας της πολιτικής έκφρασης κάτι που είναι αντίθετο στο Σύνταγμα και έξω από την εμβέλεια της συγκεκριμένης ποινικής διάταξης που αναγράφει το κατηγορητήριο».

Ο κ. Πολυχρόνης ανέφερε πως «ως προς τούτο κάναμε σχετικό αίτημα ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2026 στο Γενικό Εισαγγελέα να επέμβει και να αναστείλει την ποινική δίωξη και αναμένουμε την απόφαση του».

Πρόσθεσε πως «αν δεν δοθεί αναστολή τότε όλα τα νομικά θέματα θα εγερθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για να τα αποφασίσει».

Από την μεριά του Αντιδημάρχου, ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Κληρίδης, αντέκρουσε τη συγκεκριμένη θέση, αναγνωρίζοντας ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η επίσημη σελίδα του Δήμου χρησιμοποιήθηκε, κατά την άποψή του, με δόλο και με σκοπό να πληγεί η εικόνα και η αξιοπιστία του Αντιδημάρχου ενώπιον της τοπικής κοινωνίας.

Σε σχέση με το αίτημα για αναστολή της ποινικής δίωξης και του ενδεχόμενου τερματισμού της ποινικής διαδικασίας εναντίον του Δημάρχου Δρομολαξιάς Μενεού, ο δικηγόρος του Αντιδημάρχου ανέφερε ότι «προτίθεται να αποστείλει απαντητική επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα, στην οποία θα παραθέτει αναλυτικά τα γεγονότα και τα στοιχεία που, σύμφωνα με τη θέση της πλευράς του, είναι απαραίτητα για την πλήρη ενημέρωση και αξιολόγηση της υπόθεσης».

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε από το Δικαστήριο για την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χαμός στη Λεμεσό: Καρέ καρέ άγρια συμπλοκή με σιδερολοστούς στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο
Στιγμές τρόμου για γνωστή τραγουδίστρια: Έπεσε ενώ χόρευε στη σκηνή – Δείτε βίντεο
Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή η 56χρονη αστυφύλακας Άντρη Χατζηκωνσταντίνου – Πότε θα γίνει η κηδεία της
Αεροσκάφος χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο κατά την προσγείωση στο Χίθροου - Δείτε βίντεο
Χάθηκε αυτή η όμορφη γατούλα κοντά σε δημοτικό σχολείο στην Κύπρο – Έκκληση για βοήθεια
«Δεν κάλεσα τα παιδιά μου στον γάμο μου» - Τι αποκαλύπτει γνωστός δημοσιογράφος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη: Στη γειτονιά των αγγέλων ο 39χρονος Ιγνάτιος - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 13.11.2026 - 18:16
Επόμενο άρθρο

Σε εμπρησμό οφείλεται η πυρκαγιά σε αυτοκίνητο 61χρονου στη Λάρνακα

 13.11.2026 - 18:34
Προεδρικές εκλογές 2028: Παμπορίδης εναντίον κομματικής ηγεσίας, Μαυρογιάννης στο παιχνίδι και ΔΗΚΟ - ΕΛΑΜ σε τροχιά Χριστοδουλίδη

Προεδρικές εκλογές 2028: Παμπορίδης εναντίον κομματικής ηγεσίας, Μαυρογιάννης στο παιχνίδι και ΔΗΚΟ - ΕΛΑΜ σε τροχιά Χριστοδουλίδη

Οι διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές του 2028, έχουν αρχίσει να αποκτούν ολοένα και πιο έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, με τις πρώτες συγκρούσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις παρασκηνιακές συνεννοήσεις, να διαμορφώνουν ένα σκηνικό που αναμένεται να γίνει ακόμη πιο σύνθετο, τους επόμενους μήνες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που τα κόμματα αναζητούν υποψήφιους, συμμαχίες και στρατηγική για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρικές εκλογές 2028: Παμπορίδης εναντίον κομματικής ηγεσίας, Μαυρογιάννης στο παιχνίδι και ΔΗΚΟ - ΕΛΑΜ σε τροχιά Χριστοδουλίδη

Προεδρικές εκλογές 2028: Παμπορίδης εναντίον κομματικής ηγεσίας, Μαυρογιάννης στο παιχνίδι και ΔΗΚΟ - ΕΛΑΜ σε τροχιά Χριστοδουλίδη

  •  13.11.2026 - 06:21
VIDEO: ΠτΔ: Αναμένουμε συγκεκριμένη ημερομηνία για Τριμερή – Στόχος περαιτέρω θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό

VIDEO: ΠτΔ: Αναμένουμε συγκεκριμένη ημερομηνία για Τριμερή – Στόχος περαιτέρω θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό

  •  13.11.2026 - 11:33
Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός 62χρονος μετά από πτώση σε ανεγειρόμενη οικοδομή

Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός 62χρονος μετά από πτώση σε ανεγειρόμενη οικοδομή

  •  13.11.2026 - 16:57
Υπόθεση Στυλιανού: «Ο τζύρης μου με έδερε με το κολάνι» - Συγκλονιστική κατάθεση

Υπόθεση Στυλιανού: «Ο τζύρης μου με έδερε με το κολάνι» - Συγκλονιστική κατάθεση

  •  13.11.2026 - 16:06
Η συγκινητική επιστροφή του 60χρονου στην αγκαλιά των δικών του - Δείτε βίντεο

Η συγκινητική επιστροφή του 60χρονου στην αγκαλιά των δικών του - Δείτε βίντεο

  •  13.11.2026 - 20:15
Φαξ, τηλέφωνα και Bluetooth: Πώς το πρόβλημα με τη Microsoft οδήγησε σε απρόσμενες λύσεις

Φαξ, τηλέφωνα και Bluetooth: Πώς το πρόβλημα με τη Microsoft οδήγησε σε απρόσμενες λύσεις

  •  13.11.2026 - 20:10
Σπάει τη σιωπή του μέσω της Annie Alexui ο καταζητούμενος για την υπόθεση Ξιούρουππα – Σοβαροί ισχυρισμοί για απειλές, ναρκωτικά και αστυνομικούς

Σπάει τη σιωπή του μέσω της Annie Alexui ο καταζητούμενος για την υπόθεση Ξιούρουππα – Σοβαροί ισχυρισμοί για απειλές, ναρκωτικά και αστυνομικούς

  •  13.11.2026 - 15:34
«Θέλω τη Βουλή διαστημόπλοιο» – Η πρόταση που ξεχώρισε στη συζήτηση για το νέο κτήριο

«Θέλω τη Βουλή διαστημόπλοιο» – Η πρόταση που ξεχώρισε στη συζήτηση για το νέο κτήριο

  •  13.11.2026 - 14:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα