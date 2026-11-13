Ανείπωτη θλίψη: Στη γειτονιά των αγγέλων ο 39χρονος Ιγνάτιος - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Παναγίας Καθολικής στον Ψιμολόφο.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 10:15 π.μ., ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Ψιμολόφου.

Αντί στεφάνων, θα γίνονται εισφορές για την ενίσχυση της οικογένειας.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψιμολόφου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.