Σε εμπρησμό οφείλεται η πυρκαγιά σε αυτοκίνητο 61χρονου στη Λάρνακα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, η πληροφορία για τη φωτιά λήφθηκε γύρω στις 9.30 χθες βράδυ.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ανήκει σε 61χρονο και, κατά τον χρόνο εκδήλωσης της φωτιάς, βρισκόταν σε παρακείμενο χωράφι, πλησίον της οικίας του.

Η σκηνή αποκλείστηκε, από την Αστυνομία και εξετάσεις.