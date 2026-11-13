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ΔΙΕΘΝΗ

«Δεν τρώω κρέας, ψάρι, ούτε γάλα ή γιαούρτι, τα τρία καθημερινά γεύματα είναι με καστανό ρύζι, νάτο και σούπα μίσο», λέει 90χρονος Ιάπωνας bodybuilder

 13.11.2026 - 19:29
«Δεν τρώω κρέας, ψάρι, ούτε γάλα ή γιαούρτι, τα τρία καθημερινά γεύματα είναι με καστανό ρύζι, νάτο και σούπα μίσο», λέει 90χρονος Ιάπωνας bodybuilder

Στα 90 του χρόνια, ο Ιάπωνας αθλητής του body-building Τοσισούκε Καναζάβα συνεχίζει να συμμετέχει σε αγώνες.

Αν και αποσύρθηκε από το άθλημα στα 34 του, αποφάσισε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση σε ηλικία 50 ετών και έκτοτε δεν έχει σταματήσει.

Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, στέφθηκε πρωταθλητής στην κατηγορία άνω των 85 ετών του Ιαπωνικού Πρωταθλήματος Σωματικής Διάπλασης Βετεράνων. Με αυτή τη νίκη, έφτασε τους 19 εθνικούς τίτλους στην καριέρα του, εκ των οποίων οι 17 προέρχονται από πρωταθλήματα βετεράνων.

 

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Δύο μήνες αργότερα, ταξίδεψε στην Ισπανία για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σωματικής Διάπλασης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης και Φυσικής Κατάστασης (IFBB), που διεξήχθη στη Σάντα Σουζάνα της Βαρκελώνης.

Εκεί αγωνίστηκε στην κατηγορία βετεράνων για αθλητές άνω των 50 ετών, αντιμετωπίζοντας πολύ νεότερους αντιπάλους. Αν και δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, ο Καναζάβα έλαβε μετάλλιο συμμετοχής, με το οποίο φωτογραφήθηκε μετά τον αγώνα. Ο Ιάπωνας αθλητής, αντί να σκέφτεται να εγκαταλείψει το άθλημα, έχει ήδη θέσει μια νέα πρόκληση στον εαυτό του.

«Σκέφτομαι ίσως να το δοκιμάσω άλλη μια φορά όταν θα είμαι 93 ετών. Μετά από αυτό, πιθανότατα θα πρέπει να αποσυρθώ», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να προπονείται. Ο Ιάπωνας αθλητής έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να συνεχίσει να ασχολείται με τη σωματική διάπλαση για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ο Καναζάβα γεννήθηκε το 1936 στην επαρχία Σιμάνε της Ιαπωνίας. Κατά την εφηβεία του, διακρίθηκε στην κολύμβηση και ονειρευόταν να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο, ένα μυϊκό πρόβλημα τον ανάγκασε να εγκαταλείψει αυτόν τον στόχο και έτσι αποφάσισε να αφοσιωθεί στη σωματική διάπλαση.

Η απόφασή του δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από όλα τα μέλη της οικογένειάς του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα The Guardian, θυμήθηκε ότι η μητέρα του τον στήριξε από την αρχή, ενώ ο πατέρας του προτιμούσε να αφοσιωθεί στην εργασία του.

«Τους είπα ότι ήθελα να γίνω ο καλύτερος στην Ιαπωνία, αλλά ότι θα μου έπαιρνε μερικά χρόνια για να το πετύχω», ανέφερε.

Στα 24 του χρόνια, εκπλήρωσε αυτή την υπόσχεση και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο «Μίστερ Ιαπωνία». Αργότερα, το 1967, συμμετείχε στον διαγωνισμό «Μίστερ Γιούνιβερς», που διεξήχθη στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου κατέλαβε την τέταρτη θέση, αγωνιζόμενος απέναντι στους Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Σέρτζιο Ολίβα.

Με την πάροδο των ετών, συνέχισε να κατακτά τίτλους. Από τότε που συμπλήρωσε τα 80 του χρόνια, έχει κερδίσει έξι Παγκόσμια Πρωταθλήματα Βετεράνων.

Για τον Καναζάβα, μεγάλο μέρος της επιτυχίας του οφείλεται στην επιμονή και την αποφασιστικότητά του να πετυχαίνει τους στόχους που θέτει.

«Μόλις βάλεις κάτι στο μυαλό σου, πρέπει να αναπτύξεις την ψυχική δύναμη και την αποφασιστικότητα να το φέρεις εις πέρας, ό,τι κι αν γίνει», δήλωσε μετά τη συμμετοχή του στους αγώνες στην Ισπανία, τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Για τον Καναζάβα, η διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας στα 90 του χρόνια δεν περιορίζεται μόνο στην προπόνηση. Δίνει επίσης ιδιαίτερη σημασία στη διατροφή του, την οποία άλλαξε ριζικά όταν έγινε 50 ετών. Έκτοτε, έχει σταματήσει να καταναλώνει κρέας και ψάρι.

«Από τότε που έγινα 50 ετών, δεν έχω φάει κρέας, ψάρι, ούτε έχω καταναλώσει γάλα ή γιαούρτι. Τα τρία καθημερινά μου γεύματα αποτελούνται από καστανό ρύζι, νάτο και σούπα μίσο. Συμπληρώνω τη διατροφή μου με πρωτεΐνες, πολυβιταμίνες και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ώστε να λαμβάνω τα θρεπτικά συστατικά που μου λείπουν», αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο ιαπωνικό περιοδικό VITUP!

Παρόλο που ακολουθεί αυτή τη διατροφή εδώ και τέσσερις δεκαετίες, με την πάροδο των ετών χρειάστηκε να κάνει ορισμένες προσαρμογές. Μία από αυτές ήταν η μείωση του αριθμού των πρωτεϊνούχων ροφημάτων που καταναλώνει καθημερινά.

«Παλαιότερα έπινα έξι πρωτεϊνούχα ροφήματα την ημέρα, αλλά τώρα πίνω μόνο τρία. Με την ηλικία, είναι πιο δύσκολο για μένα να χωνέψω τόσο μεγάλες ποσότητες υγρών», εξήγησε στην εφημερίδα The Guardian.

Παράλληλα, έχει προσαρμόσει το πρόγραμμα προπόνησής του στις ανάγκες του σώματός του. Εξακολουθεί να γυμνάζεται δύο ώρες την ημέρα, έξι φορές την εβδομάδα, αλλά δεν σηκώνει πλέον τα ίδια βάρη όπως όταν ήταν νεότερος. Αντίθετα, προτιμά να χρησιμοποιεί μηχανήματα γυμναστικής με βάρη και να αποφεύγει ασκήσεις που ενδέχεται να καταπονούν υπερβολικά το σώμα του.

Η ξεκούραση αποτελεί έναν ακόμη τομέα στον οποίο δίνει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αναγνωρίζει ότι το σώμα του χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ανακάμψει έπειτα από κάθε προπόνηση.

«Είναι πιο δύσκολο για μένα να ανακάμψω από τις προπονήσεις με βάρη σε σχέση με το παρελθόν, γι' αυτό φροντίζω να ξεκουράζομαι καλά ανάμεσα στα σετ και να κοιμάμαι περίπου επτά ώρες κάθε βράδυ», ανέφερε.

Τέλος, ο Καναζάβα αναφέρθηκε και στη σημασία της διατήρησης της σωματικής δραστηριότητας στην τρίτη ηλικία. Σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα, εξέφρασε την ανησυχία του για τους ηλικιωμένους που σταματούν να ασχολούνται με δραστηριότητες τις οποίες απολάμβαναν όταν ήταν νεότεροι.

«Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Ιάπωνες κάνουν απίστευτα πράγματα, αλλά ανησυχώ ότι πολλοί από αυτούς εγκαταλείπουν όσα έκαναν όταν ήταν νέοι», σημείωσε.

Και κατέληξε: «Είναι σαν να αρχίζουν οι μύες των ποδιών σου να εξασθενούν και εσύ απλώς να το αποδέχεσαι, επειδή πιστεύεις ότι είναι αναπόφευκτο. Ποτέ δεν ήθελα να είμαι έτσι, γι' αυτό κάνω αυτό που κάνω».

Πηγή: protothema.gr

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